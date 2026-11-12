PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren

Een terugkeer van Kevin De Bruyne naar de Belgische competitie klinkt romantisch, maar de kans dat het ooit gebeurt, lijkt bijzonder klein. Zelfs wanneer hij op zijn 36ste aan het einde van zijn carrière komt, zijn er verschillende redenen waarom hij niet snel voor een Belgische club zal kiezen.

De verwachtingen zouden enorm zijn

De Bruyne zou bij zijn terugkeer meteen de grootste naam van de competitie zijn. Iedereen zou verwachten dat hij wedstrijden beslist en het niveau van zijn ploeg naar een hoger niveau tilt. Zelfs op latere leeftijd zouden de verwachtingen bijzonder hoog liggen. De aandacht en druk rond zijn persoon zouden bovendien enorm zijn. Net dat soort heisa ziet hij zelf niet zitten.

In oktober 2025 was hij daarover al bijzonder duidelijk. Toen hem gevraagd werd naar een mogelijke terugkeer, antwoordde hij: "Ik zie er geen positieve kanten aan, noch sportief, noch in alles wat erbij komt kijken."

Genk is de enige logische Belgische bestemming

Mocht De Bruyne ooit toch voor een Belgische club kiezen, dan lijkt KRC Genk de enige logische bestemming. Hij brak er door en koos als veertienjarige bewust voor de Limburgers, hoewel ook Anderlecht en Club Brugge interesse toonden.

In een interview bij MidMid vertelde hij dat de speelstijl van Genk hem het meest aansprak. Bij Anderlecht en Club Brugge lag de nadruk volgens hem meer op power.

Een overstap naar een andere Belgische topclub zou daardoor bijzonder gevoelig liggen. Het is moeilijk voor te stellen dat De Bruyne na zijn geschiedenis bij Genk plots voor Anderlecht, Club Brugge of Antwerp zou tekenen.



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Bovendien heeft hij zelf al meermaals aangegeven dat een terugkeer naar de Jupiler Pro League geen sportieve meerwaarde biedt. "Ik heb niks te winnen in België. Ik wil het gewoon niet", zei hij in 2024. Een romantische comeback blijft dus vooral een droom van de Belgische voetbalfan.