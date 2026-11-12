PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren
Foto: © photonews

Een terugkeer van Kevin De Bruyne naar de Belgische competitie klinkt romantisch, maar de kans dat het ooit gebeurt, lijkt bijzonder klein. Zelfs wanneer hij op zijn 36ste aan het einde van zijn carrière komt, zijn er verschillende redenen waarom hij niet snel voor een Belgische club zal kiezen.

De verwachtingen zouden enorm zijn

De Bruyne zou bij zijn terugkeer meteen de grootste naam van de competitie zijn. Iedereen zou verwachten dat hij wedstrijden beslist en het niveau van zijn ploeg naar een hoger niveau tilt. Zelfs op latere leeftijd zouden de verwachtingen bijzonder hoog liggen. De aandacht en druk rond zijn persoon zouden bovendien enorm zijn. Net dat soort heisa ziet hij zelf niet zitten.

In oktober 2025 was hij daarover al bijzonder duidelijk. Toen hem gevraagd werd naar een mogelijke terugkeer, antwoordde hij: "Ik zie er geen positieve kanten aan, noch sportief, noch in alles wat erbij komt kijken."

Genk is de enige logische Belgische bestemming

Mocht De Bruyne ooit toch voor een Belgische club kiezen, dan lijkt KRC Genk de enige logische bestemming. Hij brak er door en koos als veertienjarige bewust voor de Limburgers, hoewel ook Anderlecht en Club Brugge interesse toonden.

In een interview bij MidMid vertelde hij dat de speelstijl van Genk hem het meest aansprak. Bij Anderlecht en Club Brugge lag de nadruk volgens hem meer op power.

Een overstap naar een andere Belgische topclub zou daardoor bijzonder gevoelig liggen. Het is moeilijk voor te stellen dat De Bruyne na zijn geschiedenis bij Genk plots voor Anderlecht, Club Brugge of Antwerp zou tekenen.

Lees ook... PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

Bovendien heeft hij zelf al meermaals aangegeven dat een terugkeer naar de Jupiler Pro League geen sportieve meerwaarde biedt. "Ik heb niks te winnen in België. Ik wil het gewoon niet", zei hij in 2024. Een romantische comeback blijft dus vooral een droom van de Belgische voetbalfan.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

13:20
1
PSV-fans niet euforisch over nieuws De Bruyne: waarom ze niet op tafel staan dansen

PSV-fans niet euforisch over nieuws De Bruyne: waarom ze niet op tafel staan dansen

15:00
LIVE: Turkije - België, de opstellingen Live

LIVE: Turkije - België, de opstellingen

17:50
Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

12:40
5
Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

17:40
Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

12:20
Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

10:40
Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

08:00
Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

14:20
1
"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

16:00
2
Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

16:35
Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

16:20
Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

11:16
1
LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

11:00
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

10:00
11
Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

22:00
27
Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

09:00
3
Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

08:20
54
Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

08:40
Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

17:20
We pakken brons: enkel in deze twee landen meer trainersontslagen dan in België

We pakken brons: enkel in deze twee landen meer trainersontslagen dan in België

15:20
OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

15:39
1
Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

07:20
Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

13:40
2
Vijf prangende vragen voor Turkije - België Analyse

Vijf prangende vragen voor Turkije - België

07:00
1
Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

13:00
4
Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

14:00
4
Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

11:41
1
Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

09:20
4
Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

23:00
Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

12:00
1
Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

12:00
1
Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

09:40
Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

07:40
5
LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

10:10
Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

10:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 18:00 België België
Engeland Engeland 20:45 Kroatië Kroatië
Italië Italië 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

pief pief over Turkije - België: 0-0 Goro Goro over PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren Johnnie Walker Johnnie Walker over "Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee aggrolites aggrolites over Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid aggrolites aggrolites over OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek objectieve pers objectieve pers over Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Johnnie Walker Johnnie Walker over Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved