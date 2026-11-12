Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid

Het WK U17 in Qatar heeft vlak voor de start een bijzonder verrassende wending gekregen. De Verenigde Staten hebben namelijk beslist om niet deel te nemen aan het toernooi. De Amerikaanse voetbalbond vreest voor de veiligheid van zijn jonge spelers. Dat zorgt voor heel wat vragen, want ook de Belgische U17 van Sven Vermant reist binnenkort naar Qatar.

De beslissing werd woensdag aan de Amerikaanse spelers en hun families meegedeeld. De Amerikaanse voetbalbond heeft zowel de voorbereidende stage als de deelname aan het WK geschrapt. Het toernooi begint nochtans al op 19 november. De Verenigde Staten zouden het in de groepsfase opnemen tegen Montenegro, Chili en Algerije.

Veiligheid zorgt voor grote bezorgdheid

De Amerikaanse bond verwijst naar een officieel reisadvies van de Amerikaanse overheid. Die raadt burgers aan om reizen naar Qatar te heroverwegen vanwege het risico op gewapende conflicten in de regio. "Het welzijn van onze spelers en staf zal altijd onze hoogste prioriteit zijn", klinkt het in een brief aan de spelers.

De FIFA heeft inmiddels officieel gereageerd. Volgens de wereldvoetbalbond is de eigen veiligheidsanalyse niet veranderd en zijn er geen nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid van het toernooi in gevaar brengen. De FIFA benadrukt dat ze nauw contact onderhoudt met de plaatselijke autoriteiten en verwacht dat het WK gewoon doorgaat.

Wat betekent dit voor de jonge Duivels?

Ook België neemt deel aan het wereldkampioenschap in Qatar. De ploeg van Sven Vermant begint op 20 november tegen Vietnam en speelt daarna tegen Mali en Nieuw-Zeeland. Voorlopig is er geen aanwijzing dat de Belgische voetbalbond de Amerikaanse beslissing zal volgen. De jonge Duivels bereiden zich dus verder voor op het toernooi.



Voor de Verenigde Staten dreigen ondertussen nog andere gevolgen. Volgens het toernooireglement kan een land dat zich minder dan dertig dagen voor de start terugtrekt een boete van minstens 20.000 Zwitserse frank krijgen. De FIFA heeft voorlopig nog niet bekendgemaakt of er een vervanger komt. Het WK telt normaal 48 deelnemende landen en loopt tot 13 december.