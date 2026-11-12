Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid
Foto: © photonews
Word fan van België! 2682

Het WK U17 in Qatar heeft vlak voor de start een bijzonder verrassende wending gekregen. De Verenigde Staten hebben namelijk beslist om niet deel te nemen aan het toernooi. De Amerikaanse voetbalbond vreest voor de veiligheid van zijn jonge spelers. Dat zorgt voor heel wat vragen, want ook de Belgische U17 van Sven Vermant reist binnenkort naar Qatar.

De beslissing werd woensdag aan de Amerikaanse spelers en hun families meegedeeld. De Amerikaanse voetbalbond heeft zowel de voorbereidende stage als de deelname aan het WK geschrapt. Het toernooi begint nochtans al op 19 november. De Verenigde Staten zouden het in de groepsfase opnemen tegen Montenegro, Chili en Algerije.

Veiligheid zorgt voor grote bezorgdheid

De Amerikaanse bond verwijst naar een officieel reisadvies van de Amerikaanse overheid. Die raadt burgers aan om reizen naar Qatar te heroverwegen vanwege het risico op gewapende conflicten in de regio. "Het welzijn van onze spelers en staf zal altijd onze hoogste prioriteit zijn", klinkt het in een brief aan de spelers.

De FIFA heeft inmiddels officieel gereageerd. Volgens de wereldvoetbalbond is de eigen veiligheidsanalyse niet veranderd en zijn er geen nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid van het toernooi in gevaar brengen. De FIFA benadrukt dat ze nauw contact onderhoudt met de plaatselijke autoriteiten en verwacht dat het WK gewoon doorgaat.

Wat betekent dit voor de jonge Duivels?

Ook België neemt deel aan het wereldkampioenschap in Qatar. De ploeg van Sven Vermant begint op 20 november tegen Vietnam en speelt daarna tegen Mali en Nieuw-Zeeland. Voorlopig is er geen aanwijzing dat de Belgische voetbalbond de Amerikaanse beslissing zal volgen. De jonge Duivels bereiden zich dus verder voor op het toernooi.


Voor de Verenigde Staten dreigen ondertussen nog andere gevolgen. Volgens het toernooireglement kan een land dat zich minder dan dertig dagen voor de start terugtrekt een boete van minstens 20.000 Zwitserse frank krijgen. De FIFA heeft voorlopig nog niet bekendgemaakt of er een vervanger komt. Het WK telt normaal 48 deelnemende landen en loopt tot 13 december.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

21:05
Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten

Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten

20:47
Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten

Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten

19:53
Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"

Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"

20:15
Straffe transfer op komst? Van Bommel kent PSV als geen ander en heeft boodschap voor De Bruyne

Straffe transfer op komst? Van Bommel kent PSV als geen ander en heeft boodschap voor De Bruyne

19:40
Het houdt niet op: speler schreeuwt het uit van de pijn en Standard vreest zware blessure

Het houdt niet op: speler schreeuwt het uit van de pijn en Standard vreest zware blessure

21:20
Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

17:40
Megatransfer Maxim De Cuyper op komst? Topclubs weten welke astronomische som ze moeten betalen

Megatransfer Maxim De Cuyper op komst? Topclubs weten welke astronomische som ze moeten betalen

18:20
Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel

Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel

20:30
Jacky Mathijssen legt uit: dit is waarom Vandenbroeck plots bij La Louvière terechtkwam

Jacky Mathijssen legt uit: dit is waarom Vandenbroeck plots bij La Louvière terechtkwam

19:20
PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren

PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren

18:00
1
Primeur voor Anderlecht-speler en hij mag zich direct opmaken voor duel tegen ploegmaat

Primeur voor Anderlecht-speler en hij mag zich direct opmaken voor duel tegen ploegmaat

19:00
Bob Peeters geeft pijnlijke reden voor ontslag van SK Beveren-trainer: "Dat was niet wie we wilden zijn"

Bob Peeters geeft pijnlijke reden voor ontslag van SK Beveren-trainer: "Dat was niet wie we wilden zijn"

18:40
"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

16:00
2
Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

17:20
Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

14:20
1
PSV-fans niet euforisch over nieuws De Bruyne: waarom ze niet op tafel staan dansen

PSV-fans niet euforisch over nieuws De Bruyne: waarom ze niet op tafel staan dansen

15:00
Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

16:35
Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

16:20
3
PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

13:20
1
OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

15:39
1
We pakken brons: enkel in deze twee landen meer trainersontslagen dan in België

We pakken brons: enkel in deze twee landen meer trainersontslagen dan in België

15:20
Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

11:41
1
Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

12:40
5
LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

11:00
Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

12:20
Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

14:00
6
Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

13:40
2
Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

13:00
4
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

10:00
11
Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

12:00
1
Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

11:16
1
Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

10:40
Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

12:00
1
LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

10:10
Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 1-0 Kroatië Kroatië
Italië Italië 1-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-1 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

BarkieBoss BarkieBoss over Turkije - België: 1-2 bink bink over Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid Vital Verheyen Vital Verheyen over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht BrechtB BrechtB over Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen Goro Goro over PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren Johnnie Walker Johnnie Walker over "Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee aggrolites aggrolites over OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved