Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

Senne Lammens heeft donderdagavond een belangrijke rol gespeeld in de 1-2-overwinning van de Rode Duivels tegen Turkije. De doelman hield België met enkele knappe reddingen in de slotfase overeind en mocht terugblikken op een geslaagde avond. Na afloop sprak hij echter ook openhartig over de moeilijke weken die hij bij Manchester United achter de rug heeft.

België kende een bijzonder lastige start in Turkije. De thuisploeg begon fel en kwam op voorsprong met een schitterende vrije trap. Daarna namen de Rode Duivels het initiatief over en draaiden ze de achterstand om. In de tweede helft had België de wedstrijd zelfs vroeger kunnen beslissen, maar uiteindelijk moest Lammens nog enkele keren ingrijpen om de overwinning veilig te stellen.

Lammens geniet van belangrijke reddingen

"Ik denk dat er op dat moment heel veel druk op ons stond. Zij bleven maar pushen", vertelde Lammens na afloop bij VTM. "Dan weet je dat je als doelman hier en daar, hopelijk niet te vaak, toch eens moet opstaan voor je ploeg. Vandaag was dat het geval. Daar ben ik heel blij mee." De doelman was ook tevreden over het aanvallende spel van België en de manier waarop zijn ploeg de twee doelpunten had uitgespeeld.

Volgens Lammens was vooral de combinatie van aanvallende kwaliteit en collectief verdedigen belangrijk. "Je ziet de beheersing voor doel en hoe we de acties in het strafschopgebied uitspelen." Ook de moeilijke omstandigheden maakten de overwinning extra waardevol.

"Met hun publiek achter zich, in zo'n stadion, is het niet gemakkelijk om te spelen", benadrukte hij. Toch slaagden de Rode Duivels erin om na de moeilijke openingsfase het wedstrijdplan uit te voeren.

Ontslag trainer komt hard aan bij Manchester United

Lammens kreeg ook de vraag of de interlandperiode een welkome afwisseling was na de problemen bij Manchester United. "Ja, het zijn moeilijke weken geweest. Daar ga ik niet over liegen", gaf hij eerlijk toe. "Natuurlijk moet je als ploeg bij Manchester United beter presteren. Nu is ook de trainer ontslagen. Dat is uiteraard een moeilijk moment, zowel voor mij als voor de hele ploeg. We stonden allemaal achter hem." De Belgische doelman gaf toe dat het niet eenvoudig is om uit zo'n negatieve situatie te geraken.



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De Rode Duivels bieden hem momenteel dan ook een welkome verandering. "Ik heb me altijd heel goed gevoeld bij de nationale ploeg", vertelde Lammens. Dat hij tegen Turkije opnieuw een belangrijke rol kon spelen, doet zijn zelfvertrouwen deugd.

"Ik denk dat dat mijn vertrouwen alleen maar ten goede komt." Eerst wil hij de interlandperiode met België goed afsluiten. Daarna wacht hem opnieuw de uitdaging om met Manchester United betere resultaten neer te zetten.