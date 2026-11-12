Straffe transfer op komst? Van Bommel kent PSV als geen ander en heeft boodschap voor De Bruyne

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Straffe transfer op komst? Van Bommel kent PSV als geen ander en heeft boodschap voor De Bruyne
Foto: © photonews
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Kevin De Bruyne wordt nadrukkelijk gelinkt aan een verrassende overstap naar PSV. De Nederlandse topclub zou de Rode Duivel graag willen overnemen van Napoli en ook De Bruyne zelf zou een transfer naar Eindhoven wel zien zitten. Bondscoach Mark van Bommel heeft nu gereageerd op de opvallende geruchten.

Van Bommel kent PSV bijzonder goed. De Nederlander beëindigde er zijn spelerscarrière en speelde jarenlang voor de club. Bij VTM kreeg hij de vraag wat hij van een mogelijke transfer van De Bruyne naar zijn voormalige werkgever vindt.

Van Bommel ziet voordelen voor De Bruyne

"Kevin moet de beslissing zelf nemen. Het zijn geruchten, zoals het altijd loopt in Italië. Als er daar wat gebeurt, staat het in alle kranten en waait het over naar Nederland en België", vertelde de bondscoach.

Toch ziet Van Bommel verschillende redenen waarom PSV een interessante bestemming zou kunnen zijn. "Hij woont natuurlijk niet ver weg en het Nederlandse voetbal ligt hem wel, volgens mij. Er is veel wil om te voetballen, en zeker aanvallend. Dat past hem wel."

PSV heeft al contact gelegd

De interesse van PSV lijkt alvast concreet. Transferjournalist Fabrizio Romano bevestigt dat er de afgelopen weken contact is geweest met de entourage van de Belgische middenvelder.

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Een akkoord is er voorlopig niet en een mogelijke overstap hangt onder meer af van de financiële voorwaarden en de houding van Napoli. Van Bommel laat de beslissing volledig aan De Bruyne over, maar maakt wel duidelijk dat hij de Rode Duivel uitstekend bij het aanvallende voetbal van PSV vindt passen.

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