Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst
Foto: © photonews
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KRC Genk is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Jess Thorup. De Limburgers willen tijdens de interlandbreak werk maken van een opvolger en daarbij duikt een opvallende naam op. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri staat Carl Hoefkens op de radar van Genk.

Thorup werd op 10 november aan de kant geschoven na een tegenvallende competitiestart. Genk verzamelde amper vijftien punten uit elf wedstrijden en dat was voor het bestuur onvoldoende. Ook assistent-trainer Imre Szabics moest vertrekken. Peter Balette en Domenico Olivieri nemen voorlopig de trainingen voor hun rekening.

Hoefkens opnieuw in beeld in België

Hoefkens zit momenteel zonder club en zou dus meteen beschikbaar zijn. De Belgische trainer werd in september ontslagen bij NAC Breda, waar hij na 75 wedstrijden op de bank moest vertrekken. Daarvoor was hij aan de slag bij Standard en Club Brugge, waardoor hij de Belgische competitie en haar uitdagingen door en door kent.

Bij Club Brugge beleefde Hoefkens een bijzonder parcours. Eerst was hij assistent-trainer, waarna hij in 2022 de titel mee vierde. Vervolgens kreeg hij zelf de leiding over de A-ploeg. Als hoofdtrainer veroverde hij ook de Belgische Supercup, maar na een wisselvallige periode moest hij uiteindelijk vertrekken.

Genk moet knoop snel doorhakken

Na zijn vertrek bij Club Brugge trok Hoefkens naar Standard, waar hij eveneens een moeilijke periode kende. Vervolgens probeerde hij het bij NAC Breda in Nederland, maar ook daar kwam er in september een einde aan de samenwerking.

Een eventuele terugkeer naar België zou dus een nieuwe kans betekenen om zich opnieuw op het hoogste niveau te bewijzen.

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