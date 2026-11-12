Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League
Foto: © Photonews

Thibaut Courtois vertelde bij Sky Sport waarom hij ervoor koos om de Nations League aan zich voorbij te laten gaan. Volgens de Rode Duivels-doelman had hij nood aan een korte adempauze.

Thibaut Courtois geldt zonder discussie als een van de beste doelmannen ter wereld, en volgens velen zelfs als dé beste. Zijn beslissing om niet deel te nemen aan de Nations League-campagne deed dan ook heel wat stof opwaaien.

Bondscoach Mark van Bommel legde zich neer bij die keuze. Hij benadrukte dat er voldoende doelmannen klaarstaan om Courtois tijdens deze Nations League te vervangen. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Jari De Busser werden geselecteerd voor de interlandperiode van november.

Courtois dacht aan afscheid als international

Courtois gaf ook aan dat hij na het WK van 2026 even aan een afscheid bij de nationale ploeg had gedacht. "Aanvankelijk dacht ik eraan om te stoppen als international en mijn carrière na het WK af te sluiten", verklaarde de doelman.

"Maar ik moet zeggen dat ik enorm van dat WK heb genoten. Ik heb een geweldige tijd beleefd op het veld met de nationale ploeg."

Rust na een drukke periode

De keeper van Real Madrid wijst vooral op de overvolle kalender. "Wat de Nations League betreft: naar mijn mening spelen voetballers momenteel te veel wedstrijden. Ik had nood aan wat rust en wilde een jaar lang ook wat tijd voor mezelf nemen."

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"Ik raakte in maart geblesseerd en lag lange tijd uit. Tijdens het WK moest ik in de wedstrijd tegen Spanje opnieuw naar de kant met een blessure. Daarom voelde ik dat een korte pauze nodig was", besloot Courtois.

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