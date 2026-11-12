Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 5 reacties
Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer
Foto: AI generated
Word fan van Zulte Waregem! 818

Zulte Waregem zit in een bijzonder moeilijke periode. Essevee verloor zondag met 4-1 op het veld van STVV en heeft inmiddels zes opeenvolgende nederlagen achter de rug. Na de 11 op 15 volgde zo dus een 0 op 18. Coach Beale zou nu de eer aan zichzelf houden.

Aernout Van Lindt

Essevee bedankt Michael Beale nu ook officieel voor bewezen diensten

"Essevee en Michael Beale beëindigen de samenwerking Na verschillende interne gesprekken tussen de hoofdcoach en de club besloten beide partijen om de samenwerking in onderling overleg stop te zetten", opent Zulte Waregem op donderdagmorgen een bericht via X.

"We bedanken Michael voor zijn professionaliteit en inzet tijdens zijn periode bij de club. Steve Colpaert zal de eerstvolgende wedstrijden voorbereiden als hoofdcoach", klinkt het nog bij de club. Daarmee lijkt T2 Steve Colpaert zijn kans te krijgen om door te stoten terwijl de club op zoek gaat naar een mogelijke opvolger.

Zulte Waregem zit in een bijzonder moeilijke periode. Essevee verloor zondag met 4-1 op het veld van STVV en heeft inmiddels zes opeenvolgende nederlagen achter de rug. Na de 11 op 15 volgde zo dus een 0 op 18. Coach Beale zou nu de eer aan zichzelf houden.

Michael Beale heeft beslist om de eer aan zichzelf te houden en te stoppen als coach van Zulte Waregem. Na de 0 op 18 gaf hij zelf aan te willen stoppen en zou hij volgens Het Laatste Nieuws zijn ontslag hebben aangeboden.

Michael Beale houdt de eer aan zichzelf bij Zulte Waregem

Ondanks de tegenvallende resultaten wilde de clubleiding zelf voorlopig nog niet ingrijpen. Beale, die afgelopen zomer werd aangesteld, kreeg namelijk nog het vertrouwen om de situatie recht te trekken na de zes nederlagen.

Door een goed begin met 11 op 15 was/is er nog geen nijpend degradatiegevaar, maar de zes laatste speeldagen liep het voor geen meter meer. Beale zelf gaf aan dat er versterking zou moeten gaan komen en dat zijn team hulp nodig had.

Nog niet officieel: kwestie van tijd

De interlandperiode kwam voor Zulte Waregem dan ook op een belangrijk moment. Beale wilde met de clubleiding bekijken hoe de negatieve spiraal doorbroken kan worden. Uit dat onderhoud is nu mogelijk gebleken dat er geen toekomst meer in zit.

Na de interlandbreak wacht meteen een belangrijke thuiswedstrijd tegen Antwerp. Dan zal er vermoedelijk al een nieuwe coach staan bij Essevee, want met Beale gaan ze dus niet verder. De officialisering van het bericht zal vermoedelijk woensdagavond nog komen.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Michael Beale

Meer nieuws

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

11:00
Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

10:40
Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

09:20
3
LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

10:10
Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

09:40
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

10:00
2
Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

09:00
3
Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

08:20
18
Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

08:40
Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

07:40
4
Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

08:00
Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

07:30
Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

07:20
Vijf prangende vragen voor Turkije - België Analyse

Vijf prangende vragen voor Turkije - België

07:00
Vier clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

Vier clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

22:20
1
Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

22:40
4
Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

23:00
Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

22:00
21
Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

21:20
Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

21:40
3
Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling

Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling

21:30
"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

20:40
Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

20:20
11
Guess who's back? Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League

Guess who's back? Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League

19:20
1
Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

19:40
5
Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

20:00
2
Vreemd verhaal: ex-JPL-coach bereikte achter de rug van zijn club deal, maar wou daarna zelf betalen

Vreemd verhaal: ex-JPL-coach bereikte achter de rug van zijn club deal, maar wou daarna zelf betalen

18:40
1
Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

18:20
1
Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland

Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland

17:40
Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

18:00
Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

16:40
1
Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

17:20
1
Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

17:00
Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

15:40
1
Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

16:20
2
🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

16:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Johnnie Walker Johnnie Walker over Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije Obiku Obiku over Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor" Johnnie Walker Johnnie Walker over Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder" Ratko Svilar Ratko Svilar over Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht Cul-de-sac Cul-de-sac over Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate' GertjeFCB GertjeFCB over Ex-Club Brugge-parel kan voor 80 miljoen euro vertrekken: Arsenal zet volgende stap See you Essevee See you Essevee over Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved