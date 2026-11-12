Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

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Zulte Waregem zit in een bijzonder moeilijke periode. Essevee verloor zondag met 4-1 op het veld van STVV en heeft inmiddels zes opeenvolgende nederlagen achter de rug. Na de 11 op 15 volgde zo dus een 0 op 18. Coach Beale zou nu de eer aan zichzelf houden.