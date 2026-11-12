Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel
Foto: © Photonews

De interlandbreak biedt soms ademruimte aan spelers die het lastig hebben bij hun club. Youri Tielemans en Senne Lammens hopen na hun moeilijke periode bij Manchester United vertrouwen te tanken bij de Rode Duivels.

Manchester United beleeft een bijzonder moeilijke start van het seizoen. De club telt na tien wedstrijden amper acht punten en staat in de degradatiezone. Youri Tielemans kon in het recente duel met Aston Villa wel scoren, maar ook voor de aanvoerder van de Rode Duivels verloopt zijn eerste jaargang op Old Trafford allesbehalve rustig.

Tielemans weigert de nationale ploeg evenwel als een vluchtweg te zien. "Ik kom hier altijd met plezier, ongeacht wat er bij de club gebeurt. De sfeer is goed. Er wordt veel over Manchester United gesproken, vooral buiten de club. Ik ga daar dus niet te lang bij stilstaan. Alles wat gezegd wordt, krijgt enorme proporties. Daarom blijf ik liever rustig", vertelde hij op zijn persconferentie.

Ook Lammens onder druk in Manchester

Senne Lammens zit in hetzelfde schuitje. De doelman krijgt in Manchester kritiek en kan bij de Rode Duivels rekenen op de steun van bondscoach Mark van Bommel. Die kent Lammens nog uit hun gezamenlijke periode bij Antwerp.

"Senne straalt een onverstoorbare rust uit. Ik heb hem al getraind bij Antwerp en toen was hij eigenlijk precies hetzelfde", aldus Van Bommel, geciteerd door La Dernière Heure.

"Ik maak me geen zorgen"

Na zijn fout tegen Spanje op het WK ligt Lammens onder een vergrootglas. Volgens sommige waarnemers oogt hij sindsdien anders, maar Van Bommel ziet geen reden tot ongerustheid. "Of het nu goed of slecht gaat, het lijkt hem niet echt bezig te houden. Ook zijn prestaties in de Nations League na het WK waren opvallend: hij kon zijn niveau optrekken", nuanceert de bondscoach.

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Van Bommel verwacht dat zowel Lammens als Tielemans met de druk kan omgaan. "Ik maak me geen zorgen over hem. Uiteraard zou het beter zijn mocht de club zich in een rustigere situatie bevinden, maar het is nu eenmaal zo. Voor Youri geldt hetzelfde. Ik denk dat ze er allebei mee zullen kunnen omgaan", besloot hij.

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