Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

Club Brugge verloor dit weekend punten tegen RSC Anderlecht na een 1-1 gelijkspel, maar tot op heden gaat het zeker niet slecht met blauw-zwart. Al helemaal niet als we ook de Champions League meetellen. Stijn Stijnen neemt het op voor Freddie Potts, die enorme stappen heeft gezet de voorbije maanden.

Aan het begin van het seizoen was er nog veel kritiek voor Freddie Potts. "Het middenveld met Vanaken, Potts en Vetlesen speelde het balletje leuk rond, maar er zat geen grinta en vooral geen intensiteit in het voetbal van Club. Met name bij Freddie Potts blijf ik op mijn honger", gaf Marc Degryse toen nog aan.

Freddie Potts heeft grote stappen gezet

"Je ziet dat hij kan voetballen, en je moet die jongen tijd geven, maar het mag best iets meer zijn." Degryse maakte de vergelijking en gaf de kritiek die ook al te vaak op Axel Witsel gegeven werd: vooral breed en achteruit voetballen. De lat zal (snel) omhoog moeten, wist Marc Degryse te melden.

Ook in Ongefilterd had Olivier Deschacht de nodige aanmerkingen bij Potts. Maar de lat ging omhoog de laatste maanden. Al wil Deschacht ook deze week toch nog steeds niet gezegd hebben dat het middenveld van Club Brugge niet minder is dan vorig jaar.

Potts zal voor tientallen miljoenen worden verkocht

"Onyedika, wow", haalde hij aan. Waarop Stijnen meteen riposteerde: "Ik zeg u dat Potts ervoor gezorgd heeft dat ze hem na PSV voor tientallen miljoenen zullen komen weghouden. Er zijn er veel die met Potts hebben gelachen."

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"Er werd denigrerend over hem gedaan. Ik was de grote believer van hem hier aan tafel en hij is zeer goed. Eindelijk een speler die lijnen breekt over Tsawa? Dat is denigrerend over Potts, alweer", aldus Stijnen zeer duidelijk.