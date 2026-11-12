Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia
Foto: © Photonews
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Hugo Cuypers beleeft op zijn 29e zijn eerste selectie bij de Rode Duivels. De Luikse spits kreeg zijn oproep kort na zijn transfer naar Monterrey, op een moment dat hij die zelf niet meer verwachtte. Nu krijgt hij de kans om te tonen dat hij al eerder een plaats bij de nationale ploeg verdiende.

Hugo Cuypers maakte deze week op 29-jarige leeftijd voor het eerst kennis met de trainingen van de Rode Duivels. Een nieuw hoofdstuk voor de Luikse aanvaller, die tegenwoordig bij Monterrey in Mexico speelt en zelf niet langer op een selectie had gerekend.

Mark Van Bommel nam Cuypers op in zijn selectie voor de interlandperiode van november. De spits kan donderdag in Turkije of zondag tegen Italië meteen zijn debuut maken in het shirt van België.

Van Chicago naar Monterrey, zonder selectie uit het hoofd te zetten

Na zijn sterke prestaties bij Chicago Fire koos Cuypers er afgelopen zomer voor om zijn loopbaan in Noord-Amerika voort te zetten, in plaats van terug te keren naar Europa. Die overstap naar Monterrey leek zijn kansen op een oproep voor de Rode Duivels nochtans kleiner te maken.

Toch bleef de aanvaller op de radar van de nationale ploeg. Cuypers wist dat hij eerder al dicht bij de selectie voor het WK had gezeten en had de voorbije maanden meermaals contact met de staf en de beleidsmensen rond de Rode Duivels.

Cuypers had contact met Garcia en de Belgische bond

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"Ik heb eerder dit jaar met Rudi Garcia gesproken. Vincent Mannaert en Pierre Locht heb ik ook ontmoet toen ze in maart met de Rode Duivels naar Chicago kwamen", vertelde Cuypers op zijn persconferentie. De vraag of hij al mee had moeten zijn naar het WK, zal de spits nu vooral op het veld willen beantwoorden. Met mogelijke minuten tegen Turkije en Italië krijgt Cuypers meteen de gelegenheid om zijn plaats bij de Rode Duivels te verdedigen.

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