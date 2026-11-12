Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

Het vertrek van Michael Beale bij Zulte Waregem kwam bijzonder onverwacht. De Engelsman leek aanvankelijk gewoon verder te gaan als trainer van Essevee, maar diende uiteindelijk toch zijn ontslag in. Achter de schermen was de relatie met het clubbestuur echter steeds moeilijker geworden, schrijft Het Nieuwsblad. Vooral een groeiend meningsverschil over de sportieve koers lag aan de basis van de breuk.

Toen Beale op 19 mei werd aangesteld, leek hij de geknipte man voor het project van Zulte Waregem. De voormalige assistent van Steven Gerrard had ervaring bij onder meer Rangers, QPR en Sunderland en moest mee de jonge spelersgroep ontwikkelen. De competitiestart verliep bovendien uitstekend, waardoor de Engelsman snel populair werd bij de supporters.

Toch groeide de onvrede achter de schermen. Beale en het bestuur bleken steeds minder op dezelfde golflengte te zitten over de toekomst van de club. Essevee had resoluut gekozen voor een project met veel jonge spelers, maar volgens de trainer ontbrak het de selectie aan voldoende kwaliteit en ervaring om dat verhaal vol te houden.

Gemiste versterkingen werden een breekpunt

Na de zware 4-1-nederlaag tegen STVV maakte Beale zijn frustratie duidelijk. "Mijn team heeft hulp nodig", klonk het veelzeggend. Hij wees erop dat enkele belangrijke transfertargets niet waren binnengehaald en dat de selectie versterking nodig had.

Tijdens de interlandbreak zouden de koppen bij elkaar worden gestoken, maar de boodschap was duidelijk. Opvallend genoeg wilde Zulte Waregem aanvankelijk wel degelijk verder met de Engelsman.

Na gesprekken met CEO Michiel Beeuwsaert leek een vervolg zelfs nog mogelijk. Beale werkte donderdag ook nog de geplande training af, maar tijdens een volgend gesprek werd duidelijk dat beide partijen niet langer tot een vergelijk konden komen. De trainer hield uiteindelijk zelf de eer aan zichzelf.





Beale keert terug naar Engeland

De Engelsman nam persoonlijk afscheid van zijn staf, die volgens Het Nieuwsblad totaal verrast reageerde. Hij keert terug naar zijn gezin in het Verenigd Koninkrijk. Voor Zulte Waregem betekent het een onverwachte trainerswissel op een bijzonder ongelegen moment. Steve Colpaert neemt voorlopig de trainingen over, terwijl de club op zoek moet naar een opvolger.