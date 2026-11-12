We pakken brons: enkel in deze twee landen meer trainersontslagen dan in België

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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We pakken brons: enkel in deze twee landen meer trainersontslagen dan in België
Foto: © photonews

België bevestigt opnieuw zijn reputatie als trainerskerkhof. Na het ontslag van Tim Bakens bij SK Beveren staat de teller in de Pro League dit seizoen al op zeven trainers die voortijdig moesten vertrekken. In heel Europa zijn er maar twee landen waar nog vaker van coach werd gewisseld.

De voorbije maanden ging het bijzonder snel. KV Kortrijk zette Michiel Jonckheere aan de deur, terwijl ook Frédéric De Meyer (STVV), Lars Friis (Cercle Brugge), Edward Still (La Louvière), Jess Thorup (Genk) en Bakens hun job verloren. Michael Beale stapte woensdag zelf op bij Zulte Waregem.

Enkel Turkije en Portugal doen nog slechter

In de tien sterkste Europese competities staat België daarmee op de derde plaats. Alleen in de Turkse Süper Lig, waar al tien trainers vertrokken, en de Portugese Primeira Liga, met acht ontslagen of vertrokken coaches, ligt het aantal hoger. De Belgische competitie telt er voorlopig zeven.

Ook tegenover de vijf grootste Europese competities steekt België opvallend af. In Italië staat de teller op zes vertrokken trainers, terwijl Frankrijk er vier telt. In Spanje moesten drie coaches vertrekken en in Engeland en Duitsland bleef het voorlopig bij één trainerswissel.

Zeven clubs beginnen opnieuw met een andere coach

Ook in Nederland ligt het aantal lager. Daar moesten dit seizoen drie trainers vertrekken, evenveel als in Spanje. In België staat na de interlandbreak bij zeven van de achttien eersteklassers een andere coach voor de groep. De trainerscarrousel lijkt dus nog lang niet stil te staan.

Lees ook... OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet
De cijfers passen in een bekend patroon. België staat al langer bekend als een competitie waar trainers weinig tijd krijgen om een sportieve crisis om te draaien. Ter vergelijking: van alle trainers die op 1 januari 2025 aan het roer stonden bij een Belgische eersteklasser, slaagde niemand erin om het volledige kalenderjaar uit te doen. Dit seizoen zijn er voorlopig nog vijf coaches over die op nieuwjaarsdag al op hun post zaten.

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