Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

Redactie
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Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel
Foto: © Football Manager

Voor echte voetbalfans is er geen realistischer simulatie van de voetbalwereld als Football Manager. En ook editie 2027 is daar geen verandering in. Het spel komt zoals elk jaar alweer met een pak verbeteringen en blijft zo het toonaangevende spel.

"Elk nieuw voetbalseizoen brengt voor fans hernieuwde hoop met zich mee, en Football Manager is de plek waar die hoop wordt omgezet in beslissingen. De eerste belangrijke beslissing voor toekomstige managers wordt dit jaar een stuk eenvoudiger."

Verbeterde interface zorgt voor nog meer spelplezier

"FM27 introduceert een verbeterde interface met een intuïtievere navigatie, wat de ervaring nog meeslepender maakt. Dit is te danken aan nieuwe functies, waaronder Tactical Tweaks, Tactical Effectiveness en de mogelijkheid om de Continue Flow aan te passen."

"Daarnaast zijn er verbeterde beelden van wedstrijddagen, keren verschillende functies terug en zijn er meer vertrouwde gedragingen toegevoegd", aldus de makers in een persbericht aan onze redatie. "Wil je meer weten over de nieuwe functies van dit jaar en de FM27? Bezoek dan de website van Football Manager: www.footballmanager.com." De verkoopprijs van FM27 is 59,99 euro.

Het toonaangevende spel wat voetbalsimulatie betreft

Het spel is beschikbaar voor zowel pc, mac, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Wij speelden het op pc al een eerste keer en zijn nog steeds onder de indruk over hoe het elk jaar opnieuw iets realistischer wordt en mooier in beeld gebracht.


Football Manager blijft de meest realistische simulatie van het voetbalwereldje en fans van de reeks zullen zich opnieuw uren kunnen onderdompelen in het beheren van hun club. De vernieuwingen zijn tastbaar en zorgen voor nog meer betrokkenheid en ook nieuwe spelers vinden steeds makkelijker hun weg in het uitgebreide spel. Ze krijgen als het ware een opleiding in de game zelf.

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