🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League
Foto: © photonews

Mike Penders heeft de prijs voor Save of the Month in de Premier League op zak. De jonge doelman van Chelsea pakte uit tegen Manchester United met een magistrale redding op een harde poging van Bryan Mbeumo.

De Premier League maakt stilaan kennis met de kwaliteiten van Mike Penders. De 21-jarige Belgische doelman van Chelsea is nu ook beloond voor zijn sterke optreden: zijn spectaculaire parade tegen Manchester United werd verkozen tot beste redding van oktober.

Vingertoppen redden Chelsea

Tijdens de 2-0-zege van Chelsea tegen Manchester United op 31 oktober op Stamford Bridge pakte Penders uit met een redding van formaat. Bryan Mbeumo haalde in de slotfase hard uit, maar de voormalige Genk-keeper kreeg nog net zijn vingertoppen tegen de bal. Die belandde vervolgens op de lat, waardoor Penders zijn clean sheet behield.

Die tussenkomst bleek voldoende om vijf andere genomineerde reddingen achter zich te laten. De stemmen van de supporters en een vakjury wezen de Rode Duivel uiteindelijk aan als winnaar van de maandprijs.

Beloning bij amper derde competitiewedstrijd

De onderscheiding krijgt extra gewicht doordat Penders tegen Manchester United pas zijn derde wedstrijd in de Premier League speelde. De doelman, die zijn opleiding genoot bij Racing Genk, is bovendien de derde Chelsea-keeper die deze award ontvangt. Eerder gingen ook Kepa Arrizabalaga en Robert Sanchez al met de prijs lopen.

De komende weken moet blijken of Penders zijn plaats onder de lat kan behouden. Hij had zijn kans gekregen door de blessure van Emiliano Martinez, maar de Argentijnse international is intussen opnieuw beschikbaar. Xabi Alonso zal dus een keuze moeten maken. Bij de Rode Duivels blijft Penders voorlopig de doublure van Senne Lammens.

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Mike Penders

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