Aad de Mos doet straffe voorspelling over Kevin De Bruyne: "Dat wordt waanzinnig"

Kevin De Bruyne wordt steeds nadrukkelijker gelinkt aan PSV. De Nederlandse topclub zou al gesprekken hebben gevoerd met de entourage van de Rode Duivel, die een overstap naar Eindhoven naar verluidt niet uitsluit. Aad de Mos ziet de komst van de middenvelder alvast helemaal zitten en waagt zich zelfs aan een opvallende voorspelling.

"Je hebt dan nog zeventien wedstrijden. Dan zal hij toch tegen de vijftien à twintig assists gaan pakken. In een half seizoen", voorspelt de voormalige trainer bij ESPN. De Mos verwacht dat De Bruyne meteen zijn stempel zal drukken op het elftal van PSV.

Ook zijn andere kwaliteiten mogen volgens hem niet onderschat worden. "En ook nog strafschoppen benutten. En natuurlijk zijn meerwaarde hebben ten opzichte van tegenstanders." De Mos ziet in de Belg dus veel meer dan een creatieve middenvelder die met zijn passes ploegmaats voor doel kan zetten.

De Bruyne moet PSV ook Europees vooruithelpen

De mogelijke transfer zou bovendien op een belangrijk moment komen voor PSV. In de Champions League staan nog zware opdrachten tegen Atlético Madrid en Real Madrid op het programma. De Mos beseft dat punten sprokkelen tegen die tegenstanders niet vanzelfsprekend wordt. "Veronderstel dat je daar een punt pakt of nul punten, dan vindt iedereen dat normaal. Omdat het twee topploegen zijn uit Spanje."

Daarna volgen volgens hem wedstrijden waarin PSV het verschil kan maken. "Dan moet je het tegen Viking en tegen Stuttgart laten zien. En als hij er dan bij is, dan zou je met zes punten het verschil kunnen maken. Dan zit je er wel weer bij."

Volgens de analist is er bovendien weinig tijd te verliezen. "Het is ook wel urgentie als je over de situatie heen kijkt. En dat doen ze bij PSV denk ik."



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