Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

Mike Trésor ligt nog anderhalf jaar onder contract bij Burnley. Omdat hij nauwelijks nog in beeld komt bij de hoofdmacht, speelde hij zijn jongste wedstrijd bij de U21.

In juni 2023 stond Mike Trésor nog aan de aftrap bij de Rode Duivels in een wedstrijd met inzet. Domenico Tedesco riep hem toen voor het eerst – en tot dusver ook voor het laatst – op voor België. De flankaanvaller kwam net uit het beste seizoen uit zijn loopbaan, met acht goals en 24 assists voor Racing Genk.

Die prestaties waren ook Vincent Kompany niet ontgaan. De toenmalige Burnley-trainer overtuigde de Clarets om 18 miljoen euro neer te tellen voor Trésor. Een investering die de Engelse club nooit heeft zien renderen.

Geen doorbraak in Engeland

Trésor slaagde er niet in om een vaste waarde te worden in de Premier League. Ook na de degradatie kwam daar geen kentering in: in het Championship-seizoen 2024/2025 kreeg hij geen enkele speelminuut. Een jaar eerder bleef zijn teller in de Premier League steken op 37 minuten, verdeeld over zes invalbeurten.

De komst van Nicky Hayen op de bank leek dit seizoen mogelijk nieuwe kansen te bieden. Die hoop bleek echter snel ijdel. Na twee invalbeurten in de eerste vier speeldagen verdween de 27-jarige Antwerpenaar volledig uit de selectie.

Een uur als spits bij de beloften



Afgelopen weekend dook Trésor opnieuw op, zij het bij de U21 van Burnley. Hij speelde een uur als centrumspits tegen de beloften van Manchester United. De vraag is nu of Burnley deze winter een oplossing vindt voor de voormalige Genk-speler.