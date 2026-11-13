Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

De veelbesproken Belgengate na Club Brugge-Anderlecht krijgt volgende week een nieuw hoofdstuk. Op vrijdag 20 november buigt de Disciplinaire Raad zich over de klacht van blauw-zwart tegen paars-wit. Anderlecht zou tijdens de onderlinge confrontatie een Belgische speler te weinig op het wedstrijdblad hebben gezet.

Club Brugge stapte naar de voetbalbond nadat het de onregelmatigheid had vastgesteld. De Bruggelingen benadrukten dat ze vooral willen dat de reglementen correct worden toegepast. De club vroeg de KBVB om het dossier te onderzoeken en zette daarmee de officiële procedure in gang.

Mogelijk ook sportieve gevolgen voor Anderlecht

De Disciplinaire Raad zal beide clubs aanhoren en daarna een uitspraak doen. Wat de precieze gevolgen worden, is nog onduidelijk. Er wordt onder meer gekeken naar mogelijke puntenaftrek voor Anderlecht of zelfs een forfaitnederlaag, waardoor Club Brugge twee extra punten zou krijgen.

Tegen de beslissing van de Disciplinaire Raad kunnen de betrokken partijen bovendien nog beroep aantekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het dossier hoeft vrijdag dus niet noodzakelijk definitief afgesloten te worden, wat waarschijnlijk ook niet zal gebeuren indien Anderlecht bestraft wordt.

Club hoopt op twee extra punten

Voor Club Brugge kunnen de gevolgen bijzonder belangrijk zijn. In de huidige competitieformule kan elk punt zwaar doorwegen in de strijd om de bovenste plaatsen. Al is het absoluut niet zeker dat Club de drie punten gaat krijgen indien Anderlecht bestraft wordt.



Blauw-zwart strijdt bovenin onder meer met Union, terwijl ook AA Gent en Sporting Charleroi zich in de buurt van de top bevinden. Een eventuele puntenbonus zou dan ook bijzonder welkom zijn in Brugge.