Anderlecht-icoon lyrisch over Cvetkovic: "Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht-icoon lyrisch over Cvetkovic: "Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik"
Foto: © Photonews
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Mihajlo Cvetkovic is steeds belangrijker aan het worden bij Anderlecht. De 19-jarige Serviër scoorde tegen Club Brugge en kreeg na afloop ook de titel van Man van de Match. Zijn prestaties zijn ook voormalig paars-witspeler Milan Jovanovic niet ontgaan.

De ex-aanvaller is bijzonder enthousiast over zijn jonge landgenoot. "Ik waardeer Cvetkovic als speler: hij is snel, sterk, stabiel en agressief. Hij heeft een uitstekend gevoel voor ruimte en timing en geeft altijd honderd procent", klinkt het bij Jovanovic in L'Avenir.

Servische traditie bij Anderlecht

Jovanovic is blij dat Cvetkovic de traditie van Servische spelers bij Anderlecht voortzet. Zelf was hij tussen 2011 en 2013 actief bij paars-wit, waar ook Nenad Jestrovic en Aleksandar Mitrovic hun sporen verdienden.

"Ik ben blij dat hij bij Anderlecht speelt en de mooie traditie van Servische spelers bij de club voortzet", aldus Jovanovic. Hij hoopt bovendien dat zijn jonge landgenoot een nog mooiere carrière uitbouwt in Brussel.

Bijzondere boodschap voor Cvetkovic

"Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik bij Anderlecht, want hij is nog heel jong. Ik wens hem enorm veel succes", besluit de voormalige Rode Ster en Liverpool-speler.


Jovanovic heeft daarnaast ook een boodschap voor de club en haar supporters. "Het doet me veel pijn dat Anderlecht al tien jaar niet meer meedoet voor de titel. Ik hoop oprecht dat dit seizoen de supporters opnieuw vreugde brengt, al weet ik dat het heel moeilijk zal worden."

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