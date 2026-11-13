Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

Brandon Mechele maakt kans op een bijzondere bekroning naast het voetbalveld. De verdediger van Club Brugge is een van de zes genomineerden voor de titel van West-Vlaams Ambassadeur 2026. Daarmee kan de 33-jarige Bredenaar een mooie erkenning krijgen voor zijn prestaties en zijn band met de provincie.

Het gaat om een jaarlijkse verkiezing van de Krant van West-Vlaanderen, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, Radio 2 en Focus-WTV. Ze zoeken iemand die West-Vlaanderen uitdraagt en de provincie nationaal of internationaal positief op de kaart zet. Het is intussen de negende editie. De opvolger van acteur Mathias Sercu wordt op 24 november bekendgemaakt tijdens een huldigingsavond in Roeselare.

Mechele heeft een bijzonder sterk jaar achter de rug. De verdediger vierde zijn zevende landstitel met Club Brugge en was ook bij de Rode Duivels een vaste waarde. Op het WK in de Verenigde Staten speelde hij elke minuut tot de kwartfinale tegen Spanje. Bovendien werd hij op 11 juli voor het eerst vader. Ook zijn West-Vlaamse roots spelen mee in zijn nominatie: de geboren en getogen Bredenaar trekt naar de trainingen bij Club Brugge gewoon met de fiets.

Wie zijn de vijf concurrenten?

Mechele krijgt concurrentie uit verschillende werelden. Anastasya Chernook (33) uit Zwevezele is bekend van onder meer De Slimste Mens Ter Wereld, Celebrity MasterChef en haar podcast The Mutti's. Hans Cools (38) uit Lichtervelde is comedian, maakte dit jaar zijn tweede zaalshow en is ook te horen in het Radio 2-programma Weekwatchers.

Jelle Denturck (37) uit Ingelmunster brak dit jaar door met zijn muzikale project Dressed Like Boys en stond op festivals als Rock Werchter en Dranouter. De zussen Annelien (39) en Stephanie (42) Coorevits uit Wevelgem zijn dan weer populair met hun openhartige podcast. Annelien is presentatrice en onderneemster, Stephanie psychologe. De zesde kandidaat is actrice Isabelle Van Hecke (49), met roots in Wevelgem en bekend van haar rol als Carine in Nonkels.

Stemmen kan nog tot 22 november

De verkiezing draait om meer dan bekendheid alleen. De organisatie wil iemand bekronen die West-Vlaanderen uitdraagt en de provincie op een bijzondere manier in de kijker zet. De vorige laureaten waren onder anderen Emma Meesseman, Rik Verheye en Mathias Sercu, die nu zijn titel moet doorgeven.





Het publiek kan nog tot en met 22 november stemmen via westvlaamsambassadeur.be. Op dinsdag 24 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de huldigingsavond in Roeselare.