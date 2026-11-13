Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

Sebastiano Esposito heeft bij Anderlecht nooit kunnen overtuigen. De Italiaanse aanvaller kon tijdens zijn uitleenbeurt uit de stal van Inter niet aan de verwachtingen voldoen, maar inmiddels heeft hij toch een bijzondere mijlpaal bereikt: hij is international van Italië. En daar beleefde hij donderdagavond tegen Frankrijk een bijzonder emotionele avond, samen met zijn jongere broer Pio.

De Italianen haalden het in San Siro met 3-1 van Frankrijk. Pio Esposito zette zijn land op voorsprong na een voorzet van Cambiaghi. De spits van Inter vierde zijn doelpunt uitbundig, maar het mooiste moment van de avond moest nog volgen. Dat kwam er niet meteen na een doelpunt, maar wel na een gemiste strafschop van zijn broer.

Pio steunt broer na gemiste penalty

Sebastiano kreeg namelijk de kans om Italië vanaf de stip verder op weg te zetten, maar liet die mogelijkheid onbenut. Voor de oudere broer was dat een bijzonder pijnlijk moment. Pio liet hem echter niet aan zijn lot over en riep het publiek op om Sebastiano net een hart onder de riem te steken. Een mooi gebaar op een avond waarop de familie Esposito centraal stond.

Later kreeg Italië opnieuw een strafschop, nadat Upamecano Vergara onderuit had gehaald. Deze keer nam Pio zelf zijn verantwoordelijkheid. Hij trapte de bal zuiver binnen en legde zo de eindstand vast. Daarmee zorgde hij niet alleen voor zijn eerste twee doelpunten voor de nationale ploeg, maar ook voor een emotionele ontlading.

Herinnering aan pijnlijke avond in Bosnië

Na afloop vertelde Pio hoe belangrijk dat moment voor hem was. "Ik ben blij, vooral met die penalty, want de misser van Seba was voor mij even moeilijk als voor hem", klonk het. "Toen ik naar de stip ging, dacht ik aan de misser in Bosnië, aan het feit dat ik hem zou kunnen uitschakelen. Je moet echter de moed hebben om een penalty te nemen."

Pio gaf ook toe dat hij de eerste strafschop eventueel zelf had kunnen nemen. "Mijn broer is een strafschoppennemer. Mancini had ons allebei aangeduid als mogelijke uitvoerders", legde hij uit. Uiteindelijk kwam het dus goed voor de twee broers, die samen een bijzondere avond beleefden in Milaan.

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Voor Pio was het bovendien een nieuwe bevestiging van zijn snelle opmars. Met zijn eerste dubbele doelpuntenoogst voor Italië zit hij inmiddels aan negen treffers in veertien thuiswedstrijden voor de nationale ploeg. Bij Inter moet hij nog knokken voor een vaste plaats naast Lautaro Martinez en Marcus Thuram, maar bij Italië lijkt zijn toekomst alvast verzekerd. "Nu op naar België. We staan nog maar aan het begin van onze reis. Met wat geduld zal deze jonge groep resultaten boeken", besloot hij.

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