Charles De Ketelaere hakt knoop door over zijn toekomst: Atalanta moet oplossing zoeken

Charles De Ketelaere zou niet van plan zijn zijn contract bij Atalanta te verlengen. De Rode Duivel mikte afgelopen zomer al op een transfer en kan na dit seizoen opnieuw op belangstelling rekenen.

Charles De Ketelaere lijkt zijn toekomst niet noodzakelijk in Bergamo te zien. Volgens het Italiaanse Tuttomercatoweb wil de Rode Duivel zijn aflopende contract bij Atalanta niet verlengen. Daardoor kan een transfer komende zomer opnieuw een concreet dossier worden.

De 25-jarige aanvallende middenvelder ligt nog twee jaar vast bij de Italiaanse club. Atalanta heeft dus nog tijd om een beslissing te nemen, maar een gebrek aan bereidheid om te verlengen kan de bestuurders wel aanzetten om naar aanbiedingen te luisteren.

Transfer naar PSG sprong af

De Ketelaere stond vorige zomer al dicht bij een vertrek. Paris Saint-Germain toonde belangstelling, maar de Franse topclub gooide zijn plannen om nadat het Ferran Torres voor 50 miljoen euro had aangetrokken.

Zo bleef De Ketelaere bij Atalanta, waar hij zijn seizoen afwerkt in afwachting van een nieuwe kans op een transfer. Ondertussen liet hij zich ook bij de Rode Duivels gelden. Donderdagavond trof hij raak tegen Turkije in de Nations League: zijn tweede doelpunt van het seizoen en zijn eerste in deze groepsfase.

Zomermercato wordt bepalend

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Een eventuele transfer lijkt vooral iets voor de volgende zomermercato. Transfermarkt schat de marktwaarde van De Ketelaere momenteel op 35 miljoen euro. Dat bedrag geeft geïnteresseerde clubs alvast een indicatie van wat Atalanta voor de Belg kan vragen.