Club Brugge krijgt meer nieuws over blessure Tresoldi bij Duitse beloften

Club Brugge hoeft niet meteen te vrezen voor een lange afwezigheid van Nicolo Tresoldi. De spits liep tijdens de interlandperiode een hersenschudding op bij de Duitse beloften, maar de blessure blijkt niet al te ernstig. Hij zou klaar moeten zijn voor de herstart van de competitie.

Geen risico bij Duitse beloften

Tresoldi moest de training bij de Duitse U21 vroegtijdig verlaten na een botsing. De Duitse spits, die aanvoerder en topschutter is bij de beloften, zal daardoor vrijdagavond niet aantreden tegen België.

Volgens de Duitse media gaat het om een hersenschudding. Het is nog onzeker of Tresoldi dinsdag al opnieuw in actie kan komen tegen Kroatië, maar bij Club Brugge is er voorlopig geen reden tot paniek.

Op tijd klaar voor drukke periode

De verwachting is dat de aanvaller voldoende hersteld zal zijn voor de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen op 21 november. Dat is goed nieuws voor blauw-zwart, dat zijn spits straks opnieuw goed kan gebruiken.

Club Brugge wacht immers een bijzonder drukke eindejaarsperiode. In iets meer dan een maand staan zeven wedstrijden op het programma, met onder meer Champions League-duels tegen Liverpool en Napoli.

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Ook in de competitie wachten stevige opdrachten, met verplaatsingen naar Standard en Union. Tresoldi lijkt dus op tijd opnieuw beschikbaar te zijn voor een belangrijke periode in het seizoen.