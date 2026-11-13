"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk
Foto: © Photonews

Nathan Ngoy is in bijzonder korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers bij de Rode Duivels. De verdediger van Lille maakte donderdagavond opnieuw indruk tijdens de 1-2-overwinning tegen Turkije. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, want ook Franky Van der Elst, Steven Defour en Jelle Vossen zijn bijzonder lovend.

Van der Elst was vooral onder de indruk van de volwassenheid waarmee Ngoy tegen Turkije speelde. "Die was geweldig jong, echt waar. Zowel verdedigend als aan de bal was hij top", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

De voormalige Rode Duivel zag bovendien een opvallend moment waarbij Ngoy ploegmaat Moreira terechtwees. "Óók een goed teken. Echt chapeau hoe die jongen op zo'n korte tijd zo belangrijk is geworden. Hij is er nog maar bij van in maart, hè."

Defour ziet toekomstige leider bij Rode Duivels

Ook Steven Defour spaarde de complimenten niet. De voormalige middenvelder vindt zelfs dat Ngoy dit kalenderjaar boven de andere Rode Duivels uitsteekt. "Ngoy is gewoon dé Rode Duivel van 2026. In het begin slopen er soms foutjes in, maar tegenwoordig blijft hij echt gefocust", stelde hij vast.

Volgens Defour heeft de verdediger vooral op het vlak van concentratie en betrouwbaarheid grote stappen gezet. Daardoor wordt hij steeds belangrijker in het systeem van bondscoach Mark van Bommel.

Defour ziet bovendien een bijzonder mooie toekomst voor Ngoy. "Als hij zo doordoet, wordt dat onze leider in de verdediging. En zal hij, zoals Van Bommel zegt, voor heel veel geld worden verkocht." De bondscoach had eerder al voorspeld dat Ngoy ooit een bijzonder dure transfer zou maken. Van der Elst wil de verwachtingen voorlopig wel wat temperen en vindt het te vroeg om de verdediger al rechtstreeks aan clubs als Real Madrid, Barcelona of Manchester City te koppelen.

Vossen ziet Ngoy in Premier League belanden

Toch benadrukt Van der Elst dat Ngoy ook op clubniveau uitstekend presteert. Lille staat volgens hem tweede in de Ligue 1 en slikte slechts zeven doelpunten in tien wedstrijden. Bovendien scoorde de verdediger afgelopen weekend nog met zijn mindere linkervoet van buiten het strafschopgebied.

"Bij PSG zullen ze hem al goed kennen, hoor", merkte Van der Elst op. Daarmee onderstreept hij dat de prestaties van Ngoy ook buiten België steeds meer aandacht kunnen trekken.

Jelle Vossen ziet alvast een duidelijke volgende stap voor de verdediger. "Voor mij heeft hij het ideale Premier League-profiel. Ik zie hem daar belanden", voorspelde de voormalige Genk-aanvaller.

Het vertrouwen in Ngoy is dus bijzonder groot. Waar hij enkele maanden geleden nog moest wennen aan het internationale niveau, wordt hij inmiddels beschouwd als een van de belangrijkste pionnen in de Belgische verdediging. Tegen Turkije bewees hij opnieuw waarom Van Bommel zoveel vertrouwen in hem heeft.

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