Dit is de lijst met de 50 beste Premier League-spelers: verrassend zonder Doku, maar wel met een andere Belg

Maxim De Cuyper is een van de opvallende namen in een lijst van de vijftig beste Premier League-spelers van dit seizoen. The Athletic stelde de ranking samen op basis van de huidige vorm en daarin krijgt de Belg van Brighton een mooie plaats. Jeremy Doku ontbreekt dan weer volledig.

De lijst is geen beoordeling van het algemene niveau, maar focust op wat spelers dit seizoen al hebben laten zien. De Cuyper heeft duidelijk indruk gemaakt sinds zijn komst naar Brighton en staat op de 24ste plaats.

De Cuyper tussen de grote namen

Voor de voormalige Club Brugge-speler is dat een mooie erkenning. Hij staat zo boven verschillende bekende Premier League-namen en bewijst dat hij zich snel heeft aangepast aan het Engelse voetbal.

Doku is de opvallendste Belgische afwezige. De flankaanvaller van Manchester City haalde de selectie niet, onder meer omdat hij dit seizoen nog onvoldoende speelminuten verzamelde om in deze vormranking op te duiken.

Ook oude bekenden scoren hoog

Er staan nog twee namen in de lijst die Belgische voetbalfans goed kennen. Bart Verbruggen, die eerder bij Anderlecht speelde, prijkt op een knappe negende plaats. Ook Luka Vuskovic, die nog bij Westerlo te bewonderen was, doet het uitstekend: de Kroatische verdediger staat achtste.

Bovenaan prijkt Pascal Groß, gevolgd door Declan Rice en Erling Haaland. De ranking bevat dus heel wat grote namen.



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