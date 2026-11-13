Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan
Foto: © photonews
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Luka Vuskovic blijft indruk maken in het Europese voetbal. De amper negentienjarige Kroaat, die twee seizoenen geleden nog voor Westerlo speelde, heeft zich inmiddels opgewerkt tot een van de meest begeerde jonge verdedigers. Nu zou ook Liverpool zijn oog op hem hebben laten vallen. Een transfer kan bijzonder veel geld kosten.

Volgens de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg staat Vuskovic op de verlanglijst van Liverpool voor komende zomer. De Engelse topclub volgt zijn prestaties bij Brighton van dichtbij en ziet in hem een interessante versterking voor de defensie.

Prijskaartje van 100 miljoen euro

Een eventuele transfer wordt bijzonder duur. Vuskovic ligt nog tot 2031 onder contract bij Brighton en beschikt niet over een afkoopclausule die volgende zomer geactiveerd kan worden. Volgens Plettenberg wordt zijn waarde momenteel op ongeveer 100 miljoen euro geschat.

Dat is een indrukwekkende ontwikkeling voor een speler die in het seizoen 2024/25 nog bij Westerlo actief was. De Kroaat maakte toen grote indruk in de Jupiler Pro League en scoorde zelfs zeven keer als centrale verdediger. Zijn omhaal tegen Club Brugge zal niet snel vergeten worden. Nadien speelde hij voor Hamburger SV, waarna hij afgelopen zomer voor ongeveer 54 miljoen euro van Tottenham naar Brighton trok.

Vuskovic droomt van Real Madrid

Toch is het nog maar de vraag of Liverpool hem kan overtuigen. De verdediger voelt zich momenteel uitstekend bij Brighton, waar hij onder trainer Fabian Hürzeler een belangrijke rol vervult. Bovendien zou Vuskovic zelf een andere droomclub hebben.

Volgens Plettenberg wil de Kroaat namelijk ooit voor Real Madrid spelen. Liverpool heeft dus mogelijk stevige concurrentie in de strijd om zijn handtekening. Een transfer is voorlopig nog niet concreet, maar de voormalige verdediger van Westerlo lijkt op weg naar een bijzonder grote toekomst.

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