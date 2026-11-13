Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

Nederland heeft vrijdagavond een indrukwekkende overwinning geboekt in de Nations League. Oranje vernederde Griekenland met maar liefst 7-0 en zette daarmee een bijzonder grote stap richting de kwartfinales. Vooral Tijjani Reijnders beleefde een onvergetelijke avond. De middenvelder scoorde drie keer en was de absolute uitblinker bij de ploeg van bondscoach Xavi Hernández.

Nederland begon bijzonder scherp aan de wedstrijd en had amper zes minuten nodig om de score te openen. Crysencio Summerville profiteerde van geklungel in de Griekse defensie en maakte de 1-0. Daarna begon de grote show van Reijnders. De middenvelder scoorde in de twaalfde en achttiende minuut, waardoor Oranje na amper twintig minuten al een comfortabele 3-0-voorsprong had.

Reijnders voltooit hattrick voor de rust

Griekenland probeerde nog iets terug te doen en zag Fotis Ioannidis zelfs scoren, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. Aan de overkant bleef Nederland bijzonder efficiënt. In de 33e minuut maakte Reijnders zijn derde doelpunt van de avond en voltooide hij zijn hattrick.

De Griekse nachtmerrie was daarmee nog niet voorbij. Zeven minuten later deed ook Jurriën Timber zijn duit in het zakje. De verdediger van Arsenal maakte de 5-0, waardoor de wedstrijd eigenlijk al voor de rust volledig beslist was. Griekenland, dat vooraf evenveel punten telde als Nederland, werd compleet overklast.

HT | Nederland maakt indruk tegen Griekenland! 😳🤚 #NationsLeague https://t.co/1ir9ZFIh4I — DAZN België (@DAZN_BENL) November 13, 2026

Nederland blijft ook na rust doorgaan

Ook na de pauze nam Oranje geen gas terug. In de 59e minuut maakte Timber zijn tweede doelpunt van de avond. Amper twee minuten later zorgde Donyell Malen voor de 7-0. De Griekse defensie had geen antwoord op het Nederlandse aanvalsspel en ontsnapte uiteindelijk aan een nog zwaardere nederlaag.





Door de overwinning telt Nederland nu elf punten uit vijf wedstrijden in zijn Nations League-groep. Griekenland blijft achter met acht punten en ziet Oranje dus uitlopen. Maandag wacht Nederland nog een belangrijke verplaatsing naar Duitsland. Met het vertrouwen van deze indrukwekkende zevenklapper op zak kan de ploeg van Xavi Hernández alvast met een uitstekend gevoel naar die wedstrijd toeleven.