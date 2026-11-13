Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is

Jeremy Doku heeft tegen Turkije meteen laten zien waarom zijn basisplaats bij de Rode Duivels nooit echt ter discussie had mogen staan. Bij zijn terugkeer in de selectie was de flankaanvaller van Manchester City betrokken bij beide Belgische doelpunten in de 1-2-zege. Hij was een constante gesel voor de Turkse verdediging.

Het was vooraf al te verwachten dat Doku opnieuw zijn plaats op de linkerflank zou opeisen. Mika Godts had het tijdens zijn afwezigheid uitstekend gedaan, maar tegen Turkije koos Mark van Bommel meteen voor de teruggekeerde City-speler. Die keuze werd ruimschoots gerechtvaardigd.

Een antwoord op de kritiek van het WK

Doku kreeg na het WK heel wat kritiek, maar die was niet helemaal terecht. Hij kwam in de Verenigde Staten aan met hoge verwachtingen, maar haalde zijn gebruikelijke niveau niet. Daarbij werd al te gemakkelijk vergeten dat hij met ziekte kampte en ook privé een bijzondere periode doormaakte. Tegen Turkije liet hij zien wat België van hem mag verwachten wanneer hij fit is.

Bij de gelijkmaker van Kevin De Bruyne was Doku bepalend. Hij lokte zijn tegenstander uit positie en zette zijn voormalige ploegmaat bij Manchester City met een uitstekende pass alleen voor doel. Ook bij de actie die uiteindelijk tot de treffer van Charles De Ketelaere leidde, lag een knappe versnelling van Doku aan de basis.

Op links is hij de eerste keuze

Ook na rust bleef Doku voor dreiging zorgen. Met zijn dribbels, versnellingen en onvoorspelbare acties kreeg de Turkse defensie geen vat op hem. Eén individuele actie had zelfs een wereldgoal kunnen opleveren. Bovendien toonde hij zich ook bereid om defensief zijn werk te doen.

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De concurrentie met Godts en Leandro Trossard zal ongetwijfeld blijven bestaan, maar Doku heeft zijn kandidatuur tegen Turkije bijzonder krachtig onderstreept. Als hij fit is, is hij op de linkerflank de enige die momenteel echt in aanmerking komt als basisspeler. Dat was vooraf al te voorspellen, maar in Izmir heeft hij het nog eens op het veld bewezen.