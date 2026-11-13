Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

De Rode Duivels nemen het zondagavond op tegen Italië in een beslissende wedstrijd voor de Nations League. De Italianen boekten donderdag nog een knappe 3-1-overwinning tegen Frankrijk, maar houden daar ook enkele vraagtekens aan over.

Frattesi scoorde tegen Frankrijk nog de belangrijke 2-1, maar moest in de 73e minuut geblesseerd naar de kant. Volgens Italiaanse berichtgeving stelde bondscoach Roberto Mancini de supporters na afloop gerust. Toch zou de speler ondertussen zijn teruggekeerd naar zijn club om te herstellen van een spierblessure.

Opvallende verwarring rond Bastoni

Ook Alessandro Bastoni leek aanvankelijk een belangrijke afwezige te worden. De verdediger kreeg tegen Frankrijk volgens de eerste wedstrijdregistratie een gele kaart. Omdat hij al op scherp stond, zou hij daardoor geschorst zijn tegen de Rode Duivels.

Maar volgens Sky Sport kwam de Italiaanse voetbalbond na de wedstrijd met een opvallende rechtzetting. De gele kaart zou niet voor Bastoni, maar voor Frattesi bedoeld zijn geweest. Daardoor lijkt de verdediger van Inter alsnog beschikbaar voor de verplaatsing naar België.

Mancini moet sowieso speler missen

Wie zeker ontbreekt, is Gianluca Mancini. De verdediger van AS Roma moest eerder al geblesseerd afhaken en werd vervangen door Matteo Palma. Ook Nicolò Zaniolo verliet de Italiaanse selectie om persoonlijke redenen.

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Italië staat momenteel samen met Frankrijk aan de leiding met tien punten, terwijl België met negen punten volgt. De Rode Duivels moeten zondag winnen om zich te verzekeren van een plaats in de kwartfinales. Italië heeft daarvoor voldoende aan een gelijkspel. Voor bondscoach Roberto Mancini wordt het dus een belangrijke wedstrijd, waarin hij hoopt opnieuw op Frattesi te kunnen rekenen.