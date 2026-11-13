Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

De Belgische U21 heeft vrijdagavond een bijzonder knappe overwinning geboekt op het veld van Duitsland. De ploeg van Gill Swerts won met 1-2 dankzij doelpunten van Julien Duranville en Romeo Vermant. Daarmee bezorgden de Jonge Duivels de Duitsers hun eerste nederlaag in meer dan een jaar.

België begon uitstekend aan de oefenwedstrijd in Essen. Al na acht minuten opende Julien Duranville de score. De voormalige Anderlecht-speler, tegenwoordig aan de slag bij Olympique Lyon, stond op de juiste plaats om een aanval af te ronden. Lucas Stassin speelde eveneens een belangrijke rol met een assist.

Duitsland slaat terug, Vermant beslist

De Duitsers lieten zich niet zomaar opzijzetten. In de 25e minuut bracht Muhammed Damar de thuisploeg opnieuw langszij. Hij verraste de Belgische verdediging met een slim genomen vrije trap die laag tegen de netten verdween. Duitsland kreeg daarna nog mogelijkheden en trof zelfs tweemaal de lat.

Na de rust bleef het spannend, maar in de 65e minuut sloegen de Jonge Duivels opnieuw toe. Romeo Vermant was nog maar pas ingevallen toen hij met zijn eerste balcontact meteen de 1-2 maakte. Een bijzonder mooie invalbeurt voor de aanvaller van Club Brugge.

Tresoldi ontbreekt bij Duitsers

Opvallend was ook de afwezigheid van Nicolò Tresoldi. De spits van Club Brugge moest afhaken nadat hij woensdag op training met ploegmaat Hendry Blank in botsing kwam. Beide spelers liepen een hersenschudding op, waardoor de Duitse beloften hun aanvoerder en topschutter moesten missen.



Duitsland probeerde in de slotfase nog een gelijkmaker af te dwingen, maar België hield stand. Een mooie opsteker voor de ploeg van Gill Swerts, die zich net als Duitsland al geplaatst heeft voor het EK U21 van komende zomer. Maandag wacht de Belgische beloften nog een oefenwedstrijd tegen Italië.