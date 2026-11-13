KAA Gent komt met 'negatief nieuws', maar geeft er meteen ook uitleg aan: "6,6 miljoen euro verlies"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KAA Gent komt met 'negatief nieuws', maar geeft er meteen ook uitleg aan: "6,6 miljoen euro verlies"
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft de jaarrekening van het boekjaar 2025-2026 bekendgemaakt en daar staat een opvallend cijfer in. De Buffalo's leden een nettoverlies van 6,6 miljoen euro. De club geeft echter meteen ook uitleg bij dat negatieve resultaat en wijst op enkele bewuste keuzes.

Het is voor het eerst sinds de overname door voorzitter en eigenaar Sam Baro in 2023 dat Gent met rode cijfers afsluit, weet HLN. In de twee voorgaande boekjaren boekte de club nog nettowinsten van respectievelijk 5,1 en 1,8 miljoen euro. Over de volledige periode onder Baro blijft er wel een kleine winst van ongeveer een half miljoen euro over.

Geen Europees voetbal en lagere inkomsten

De belangrijkste verklaring ligt bij het ontbreken van Europees voetbal vorig seizoen. Voor het eerst in elf seizoenen moesten de Buffalo's het zonder Europese campagne stellen. Ook de inkomsten uit televisierechten gingen achteruit. Daardoor daalden de operationele opbrengsten van 88 naar 69 miljoen euro.

Daarnaast maakte Gent bewust keuzes op de transfermarkt. De club kreeg verschillende miljoenenaanbiedingen binnen, maar besloot onder meer Hyllarion Goore, Tibe De Vlieger, Mathias Delorge, Ibrahima Cissé en Tiago Araújo aan boord te houden. De verkoop van Tsuyoshi Watanabe en Archie Brown leverde wel nog belangrijke inkomsten op, maar sportieve versterking kreeg voorrang op extra transferopbrengsten.

Buffalo's rekenen opnieuw op beterschap

De operationele kosten gingen intussen met dertien procent omlaag, van 86 naar 74 miljoen euro. Vooral de vaste en personeelskosten werden teruggeschroefd. Toch volstond dat niet om het verlies op te vangen. Gent benadrukt bovendien dat spelersverkopen noodzakelijk blijven om het structurele operationele tekort te compenseren.


Voor het lopende boekjaar klinkt de club een stuk optimistischer. De kwalificatie voor de League Phase van de Conference League en de sterke competitiestart moeten voor een financiële opsteker zorgen. Gent staat met 28 op 33 gedeeld tweede in de competitie en verwacht opnieuw een positief nettoresultaat, met break-even als minimumdoelstelling.

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