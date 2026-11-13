Kevin De Bruyne complimenteert Turk: "Hij zei dat hij naar mijn wedstrijden kijkt"

Arda Güler was donderdag een van de opvallendste Turken tegen België. De middenvelder van Real Madrid krulde een magistrale vrije trap binnen en kreeg na afloop ook lovende woorden van Kevin De Bruyne.

Arda Güler zette donderdag tegen België nog maar eens zijn klasse in de verf. Toen Turkije op zo'n 25 meter van het doel van Senne Lammens een vrije trap kreeg, was er weinig twijfel over wie achter de bal zou staan. De middenvelder van Real Madrid nam zijn verantwoordelijkheid en joeg de bal onhoudbaar onder de lat.

Voor Lammens viel er niets te beginnen aan die poging. Güler beperkte zich niet tot dat doelpunt: hij dicteerde geregeld het tempo bij Turkije en bleek bijzonder lastig af te stoppen voor het Belgische middenveld.

De Bruyne zoekt Güler op na de wedstrijd

Ook Kevin De Bruyne had de sterke prestatie van de Turkse spelmaker gezien. Na het laatste fluitsignaal zocht de Rode Duivel Güler op om hem persoonlijk te feliciteren.

"Wat hij tegen mij zei? Hij nam me vast en zei: 'Wat een wedstrijd vanavond'. Ik glimlachte alleen maar, want het kwam van een van de beste en meest ervaren middenvelders. Hij vertelde ook dat hij naar mijn wedstrijden kijkt, naar de manier waarop ik het middenveld controleer en zo", aldus Güler.

De Bruyne was volgens de jonge Turk ook onder de indruk van zijn vrije trap. "Hij zei dat mijn doelpunt ongelooflijk was. Hij had niet gedacht dat ik van zo ver mijn kans zou wagen. Daarna spoorde hij me aan om zo verder te doen, omdat ik nog veel kan beleven op het hoogste niveau", vertelde de speler van Real Madrid.



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Inspiratie voor een nieuwe generatie

De woorden van De Bruyne maakten duidelijk indruk op Güler. "Ik heb hem bedankt. Als speler betekent dat heel veel voor mij, want hij heeft een hele generatie jonge voetballers geïnspireerd", besloot hij. "Ik twijfel niet aan mezelf. Ik geloof in mijn talent, zoals iedereen dat doet."

Ook in de heenwedstrijd op Sclessin behoorde Güler al tot de betere Turken. Op het WK 2026 kende Turkije weliswaar een teleurstellend toernooi, maar de jonge Madrileen liet ook daar zijn talent zien. In de derde groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten maakte hij een fraai doelpunt.

Turkije is in groep A van de Nations League al zeker van de laatste plaats en wacht nog steeds op zijn eerste punt. Zondag in Bordeaux kunnen Güler en zijn ploegmaats enkel nog proberen de eer te redden.