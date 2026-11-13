KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV

De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk krijgt op zondag 29 november een bijzonder tintje. Blauw-wit heeft namelijk een speciaal initiatief aangekondigd voor zijn jongste supporters. Maar liefst honderd kinderen krijgen de kans om hun favoriete ploeg aan te moedigen op Stayen.

Voor het vijfde jaar op rij organiseert KRC Genk de Young Genkies Away Day. Samen met de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV) werd dit seizoen gekozen voor de beladen verplaatsing naar STVV. De club wil daarmee jonge supporters laten kennismaken met de bijzondere sfeer van een uitwedstrijd.

Honderd jonge Genk-supporters naar Stayen

In totaal mogen honderd kinderen van maximaal twaalf jaar mee naar Sint-Truiden. Zij krijgen de kans om de Limburgse derby van dichtbij te beleven en negentig minuten lang hun ploeg aan te moedigen. KRC Genk en zijn stewards zorgen voor de volledige begeleiding.

De club wil met het initiatief ook een duidelijke boodschap uitdragen. Ondanks de grote rivaliteit tussen beide Limburgse ploegen moeten respect en positief supporterschap centraal staan. Genk hoopt zo van de derby een feest te maken voor zijn jongste fans.

Ook groot scherm aan Cegeka Arena

Supporters die niet mee naar Stayen trekken, kunnen de wedstrijd eveneens samen beleven. Voor Tribune Zuid aan de Cegeka Arena zal namelijk een groot scherm geplaatst worden waarop de derby live te volgen is.



Op die manier wil KRC Genk ook in eigen huis een bijzondere sfeer creëren. De Limburgse derby staat traditioneel garant voor veel emotie en rivaliteit. Met dit initiatief hoopt blauw-wit de supporters zowel in Sint-Truiden als in Genk samen achter de ploeg te krijgen.