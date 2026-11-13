KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV
Foto: © photonews

De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk krijgt op zondag 29 november een bijzonder tintje. Blauw-wit heeft namelijk een speciaal initiatief aangekondigd voor zijn jongste supporters. Maar liefst honderd kinderen krijgen de kans om hun favoriete ploeg aan te moedigen op Stayen.

Voor het vijfde jaar op rij organiseert KRC Genk de Young Genkies Away Day. Samen met de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV) werd dit seizoen gekozen voor de beladen verplaatsing naar STVV. De club wil daarmee jonge supporters laten kennismaken met de bijzondere sfeer van een uitwedstrijd.

Honderd jonge Genk-supporters naar Stayen

In totaal mogen honderd kinderen van maximaal twaalf jaar mee naar Sint-Truiden. Zij krijgen de kans om de Limburgse derby van dichtbij te beleven en negentig minuten lang hun ploeg aan te moedigen. KRC Genk en zijn stewards zorgen voor de volledige begeleiding.

De club wil met het initiatief ook een duidelijke boodschap uitdragen. Ondanks de grote rivaliteit tussen beide Limburgse ploegen moeten respect en positief supporterschap centraal staan. Genk hoopt zo van de derby een feest te maken voor zijn jongste fans.

Ook groot scherm aan Cegeka Arena

Supporters die niet mee naar Stayen trekken, kunnen de wedstrijd eveneens samen beleven. Voor Tribune Zuid aan de Cegeka Arena zal namelijk een groot scherm geplaatst worden waarop de derby live te volgen is.


Op die manier wil KRC Genk ook in eigen huis een bijzondere sfeer creëren. De Limburgse derby staat traditioneel garant voor veel emotie en rivaliteit. Met dit initiatief hoopt blauw-wit de supporters zowel in Sint-Truiden als in Genk samen achter de ploeg te krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV

Meer nieuws

Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

21:40
2
Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

22:30
Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

22:15
Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

21:20
Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

21:00
2
Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

19:20
6
🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

20:55
Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

18:00
5
Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

19:40
1
Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

20:30
Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

20:16
Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

20:00
Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

19:00
Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

18:40
Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

17:00
Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

18:20
Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

17:20
Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

17:40
Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart

Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart

15:00
Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

16:40
KAA Gent komt met 'negatief nieuws', maar geeft er meteen ook uitleg aan: "6,6 miljoen euro verlies"

KAA Gent komt met 'negatief nieuws', maar geeft er meteen ook uitleg aan: "6,6 miljoen euro verlies"

15:38
Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

16:20
RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

16:00
Portugal brengt bijzonder eerbetoon aan Cristiano Ronaldo na afscheid

Portugal brengt bijzonder eerbetoon aan Cristiano Ronaldo na afscheid

15:40
2
Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen

Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen

15:20
2
Philippe Clement haalt uit naar Belgische clubs: "Zot veel talent gaat verloren"

Philippe Clement haalt uit naar Belgische clubs: "Zot veel talent gaat verloren"

14:00
Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub

Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub

13:40
4
Dit is de lijst met de 50 beste Premier League-spelers: verrassend zonder Doku, maar wel met een andere Belg

Dit is de lijst met de 50 beste Premier League-spelers: verrassend zonder Doku, maar wel met een andere Belg

14:30
1
Paul Van Himst ligt in het ziekenhuis, Eddy Merckx komt met update over gezondheid

Paul Van Himst ligt in het ziekenhuis, Eddy Merckx komt met update over gezondheid

13:00
OFFICIEEL: Senne Lammens en Youri Tielemans hebben een nieuwe coach

OFFICIEEL: Senne Lammens en Youri Tielemans hebben een nieuwe coach

13:39
6
Kevin De Bruyne complimenteert Turk: "Hij zei dat hij naar mijn wedstrijden kijkt"

Kevin De Bruyne complimenteert Turk: "Hij zei dat hij naar mijn wedstrijden kijkt"

13:20
2
Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

10:20
5
Roberto Mancini laat geen twijfel bestaan over zijn plannen tegen de Rode Duivels

Roberto Mancini laat geen twijfel bestaan over zijn plannen tegen de Rode Duivels

12:40
Manchester United lonkt, maar Kompany zegt 'nee'

Manchester United lonkt, maar Kompany zegt 'nee'

12:20
Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

11:01
31
Aad de Mos doet straffe voorspelling over Kevin De Bruyne: "Dat wordt waanzinnig"

Aad de Mos doet straffe voorspelling over Kevin De Bruyne: "Dat wordt waanzinnig"

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Jan Vercammen Jan Vercammen over Twee Rode Duivels scoren slechte punten: "Gelukkig zondag kwaliteitsinjectie" Don Bozhinov Don Bozhinov over Nederland - Griekenland: 7-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen Don Bozhinov Don Bozhinov over Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld" Venom#13 Venom#13 over Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach Jan Vercammen Jan Vercammen over Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club Jasperd Jasperd over Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG Thomme Thomme over Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved