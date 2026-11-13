Manchester United lonkt, maar Kompany zegt 'nee'

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Manchester United lonkt, maar Kompany zegt 'nee'
Foto: © Photonews
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Vincent Kompany wil absoluut niet dat Aaron Danks vertrekt bij Bayern München. De Engelse assistent-trainer heeft de voorbije weken indruk gemaakt door de afwezigheid van de Belgische hoofdcoach op te vangen. Dat leverde hem zelfs belangstelling op vanuit Engeland, maar Bayern is niet van plan mee te werken aan een vertrek.

Volgens de Duitse krant AZ is het standpunt van de clubleiding duidelijk. Zowel het bestuur als Kompany wil Danks aan boord houden. De Engelsman zelf zou overigens evenmin plannen hebben om de Allianz Arena te verlaten. Hij liet de voorbije weken in verschillende interviews verstaan dat hij zich goed voelt bij Bayern.

Manchester United toont interesse in Kompany's rechterhand

De geruchten over een vertrek hebben alles te maken met de moeilijke situatie bij Manchester United. Michael Carrick staat er onder druk en zou tijdens de interlandperiode moeten vertrekken. Danks wordt genoemd als een mogelijke versterking voor de technische staf van diens opvolger. Ook de BBC pikte die speculaties al op.

Danks is geen onbekende voor Kompany. De Engelsman werkte eerder al met hem samen bij Anderlecht en maakte vervolgens de overstap naar Burnley en Bayern München. Hun samenwerking leverde hem een belangrijke rol op binnen de technische staf van de Duitse topclub.

De voorbije weken kreeg Danks nog meer verantwoordelijkheid nadat Kompany eind oktober op het trainingscomplex in elkaar zakte en met meningitis in het ziekenhuis werd opgenomen.


In afwezigheid van de Belg nam zijn assistent de leiding over. Bayern bleef ondertussen goede resultaten boeken, met onder meer zeges tegen Freiburg, Atlético Madrid en Mainz. Kompany wordt naar verwachting op 20 november opnieuw aan de zijlijn verwacht tegen FC Köln.

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