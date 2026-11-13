Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree
Foto: © photonews

Elias Cobbaut was de voorbije maanden grotendeels van de radar verdwenen in het Belgische voetbal. De Mechelaar kampte bij Sparta Praag met de ene fysieke kwaal na de andere, maar heeft nu na een bijzonder lange revalidatie opnieuw wedstrijdminuten gemaakt.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat Elias Cobbaut Anderlecht verliet. Bij paars-wit groeide de linkspoot onder Roberto Martinez nog kort uit tot Rode Duivel. Daarna volgden passages bij Parma, dat 3,5 miljoen euro voor hem betaalde, en Sparta Praag.

Sinds 2024 speelt Cobbaut in Tsjechië, maar zijn periode bij Sparta werd de voorbije maanden zwaar overschaduwd door blessures. De voormalige verdediger van KV Mechelen kreeg er nauwelijks de kans om ritme op te bouwen.

Van vaste waarde naar maandenlang revalideren

In juli 2025 begon Cobbaut nochtans als basisspeler aan het seizoen in de defensie van Sparta Praag. Zijn wedstrijd tegen Jablonec blijft voorlopig zijn laatste optreden in de Tsjechische Chance Liga.

Een pubalgie hield hem eerst tot november aan de kant. Hij keerde vervolgens één wedstrijd terug op de bank, maar kreeg daarna af te rekenen met problemen aan de dij. Die nieuwe blessure kostte hem opnieuw liefst elf maanden.

Rentree bij de beloften van Sparta Praag

Vlak voor de winterstop kon Cobbaut eindelijk opnieuw aansluiten bij de competitie. Na 446 dagen zonder wedstrijd speelde hij met de tweede ploeg van Sparta Praag in de tweede klasse.

Voor de 28-jarige verdediger is het een eerste, voorzichtige stap na een erg moeilijke periode. Nu moet blijken of hij zonder nieuwe fysieke zorgen opnieuw kan aansluiten bij de A-kern van de Tsjechische topclub.

🚨Elias #Cobbaut je zpět po svém zranění!🔙 Po více než roce hraje ostré utkání, když nastoupil v základní sestavě sparťanské rezervy proti Královu Dvoru. 👀 #acsparta https://t.co/039YnApyV5

— Sparťanské Zprávy  (@spartazpravy) October 28, 2026
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Elias Cobbaut

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