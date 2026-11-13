Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG
Foto: © Photonews
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Union SG moet stilaan rekening houden met toenemende interesse in Massiré Sylla. De jonge verdediger heeft zich de voorbije maanden in de kijker gespeeld en werd eerder al gelinkt aan AC Milan. Nu zou ook een andere Italiaanse topclub zijn oog op hem hebben laten vallen.

Volgens het Italiaanse Tuttomercatoweb volgt namelijk ook AS Roma de ontwikkeling van Sylla. De Romeinen zouden net als AC Milan geïnteresseerd zijn in de 21-jarige verdediger. Daarnaast wordt hij ook gevolgd door verschillende Turkse clubs.

Sylla heeft stevig prijskaartje

Een eventuele transfer zou Union een bijzonder mooi bedrag kunnen opleveren. Volgens het Italiaanse medium wordt de marktwaarde van Sylla momenteel op ongeveer vijftien miljoen euro geschat. Dat is een indrukwekkend bedrag voor een speler die de Brusselaars zo'n twee miljoen euro kostte.

Sylla maakte de voorbije maanden indruk met zijn fysieke kwaliteiten en sterke prestaties. Met zijn lengte van 1,96 meter is hij bijzonder sterk in de lucht, maar ook zijn snelheid en vermogen om grote ruimtes te verdedigen vallen op. Die eigenschappen maken hem interessant voor clubs uit grotere competities.

Union staat sterk in zijn schoenen

Toch lijkt Union niet van plan om zijn verdediger zomaar te laten vertrekken. De Brusselaars verlengden zijn contract onlangs nog tot de zomer van 2031. Daardoor bevindt de club zich in een uitstekende onderhandelingspositie als geïnteresseerde ploegen zich concreet melden.


AC Milan zou Sylla vooral in het vizier hebben voor de wintermercato, maar krijgt dus mogelijk concurrentie van AS Roma. Voorlopig is er nog geen sprake van een officieel bod.

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Massiré Sylla

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