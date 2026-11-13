Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

Bryan Gonçalves heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. De dertigjarige verdediger, die de voorbije jaren actief was bij SK Beveren en FCV Dender, zat sinds afgelopen zomer zonder werkgever. Nu keert hij terug naar Frankrijk, waar een oude bekende hem opnieuw een kans geeft.

Stade Lavallois maakte donderdag officieel bekend dat Gonçalves opnieuw voor de club zal spelen. De Fransman heeft een contract ondertekend tot 30 juni 2027. Daarmee komt er na enkele maanden een einde aan zijn periode zonder club.

Terugkeer naar oude liefde

Gonçalves is geen onbekende bij Laval. De linksvoetige verdediger speelde er tussen 2021 en 2023, voordat hij naar België trok. In de zomer van 2023 belandde hij bij SK Beveren, waar hij één seizoen actief was in de Challenger Pro League.

Daarna maakte hij de overstap naar FCV Dender, waarmee hij in de Jupiler Pro League uitkwam. Na twee seizoenen bij de Oost-Vlamingen liep zijn contract afgelopen zomer af. Een nieuwe club vinden bleek echter moeilijker dan verwacht.

Gonçalves bijzonder gelukkig

De verdediger is alvast opgetogen over zijn terugkeer. Zo begint Gonçalves aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Franse tweedeklasser kan zijn ervaring bovendien goed gebruiken.



Momenteel staat de ploeg onderaan in de Ligue 2. De voormalige verdediger van Beveren en Dender hoopt er mee voor te zorgen dat Laval zich uit de problemen kan voetballen.