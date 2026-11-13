Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen
Foto: © photonews
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De advocaten van Radja Nainggolan hebben vrijdag voor de correctionele rechtbank van Brussel de vrijspraak gevraagd voor de voormalige Rode Duivel. Nainggolan wordt vervolgd in een dossier rond de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. Volgens het gerecht zou hij een rol hebben gespeeld bij het witwassen van 105.500 euro voor een criminele organisatie.

Ook Nasr-Eddine Sekkaki, die samen met Nainggolan terechtstaat, vraagt de vrijspraak, schrijft BELGA. Beide mannen ontkennen dat het geld afkomstig was uit drugshandel. Ze zouden slechts een ondergeschikte rol hebben gespeeld in het dossier.

Geldtransactie staat centraal in dossier

De aandacht van de speurders ging onder meer naar Sekkaki vanwege zijn vriendschap met Rafik A., die ervan verdacht wordt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de cocaïnehandel via de haven van Antwerpen. Hij zou daar cocaïne uit containers hebben opgehaald. De advocaat van Sekkaki benadrukte dat er volgens hem weinig concrete bewijzen tegen zijn cliënt zijn.

Nainggolan ontving 105.500 euro cash van Sekkaki en stortte dat bedrag vervolgens op de rekening van diens moeder. Volgens de verdediging was het geld afkomstig van die moeder en had het niets met drugshandel te maken. Zij zou het bedrag eerder van haar eigen rekening hebben gehaald om het aan Nainggolan te bezorgen.

Nainggolan kampte met financiële problemen

De advocaten van Nainggolan verklaarden dat zijn Italiaanse bankrekeningen geblokkeerd waren door een aanslepende echtscheidingsprocedure. Daardoor zou de voetballer tijdelijk met liquiditeitsproblemen hebben gekampt. Een gemeenschappelijke vriend bracht hem in contact met Sekkaki, die volgens de verdediging ook vastgoedprojecten had lopen.

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De advocaten stellen dat Nainggolan geen reden had om aan de goede bedoelingen van Sekkaki te twijfelen. De rechtbank moet zich nu buigen over de argumenten van beide verdedigingen en de mogelijke betrokkenheid van de twee mannen bij het witwasluik van het dossier.

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