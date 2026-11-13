Nainggolan opnieuw voor rechter: parket wil twee jaar cel, ex-Rode Duivel vecht terug

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nainggolan opnieuw voor rechter: parket wil twee jaar cel, ex-Rode Duivel vecht terug
Foto: © Photonews

Radja Nainggolan is vrijdag opnieuw opgedoken in het Brusselse Justitiepaleis. De voormalige Rode Duivel moet zich verantwoorden in een dossier rond witwassen. Het openbaar ministerie vorderde eerder al een gevangenisstraf van twee jaar, maar de verdediging krijgt nu de kans om haar argumenten op tafel te leggen.

De zaak draait om een bedrag van 105.500 euro cash dat Nainggolan volgens het parket ontving van Nasr-Eddine Sekkaki. De voetballer zou dat geld vervolgens hebben overgeschreven naar de bankrekening van diens moeder. Volgens het openbaar ministerie ging het om geld afkomstig uit illegale activiteiten.

Parket ziet witwassen, maar geen betrokkenheid bij drugshandel

Het onderzoek richt zich op een criminele organisatie die jarenlang grote hoeveelheden cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar België zou hebben gebracht. De drugs kwamen onder meer via de haven van Antwerpen het land binnen. Nainggolan wordt volgens het parket zelf niet verdacht van betrokkenheid bij die drugshandel of lidmaatschap van de organisatie. Zijn vermeende rol beperkt zich tot het witwassen van geld.

De aanklager vindt wel dat de middenvelder wist dat er iets niet klopte. Bij de overschrijving zou Nainggolan bovendien een fictieve omschrijving van bouwwerken hebben gebruikt. Het parket eist naast twee jaar cel ook een boete van 105.000 euro. De speler van Patro Eisden was niet aanwezig toen die strafeis eerder werd uitgesproken, maar tekende vrijdag wel present met zijn advocaten Omar en Mounir Souidi.

Advocaten Nainggolan vinden eis zwaar overdreven

Zij vinden de gevorderde straf buiten proportie en zullen de vrijspraak vragen. Nainggolan verklaarde eerder dat hij geld had geleend omdat zijn Italiaanse rekeningen door zijn echtscheiding geblokkeerd waren en hij zijn levensstijl wilde onderhouden.


Hij stelde bovendien dat hij de achtergrond van Sekkaki niet kende. De rechtbank moet nu oordelen over de argumenten van beide partijen.

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