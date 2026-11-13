Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart
Foto: © photonews

Nicky Hayen zit zonder club sinds zijn vertrek bij Burnley, maar lijkt niet lang op een nieuwe uitdaging te moeten wachten. Aberdeen heeft de voormalige coach van Club Brugge en KRC Genk op de shortlist gezet.

Nicky Hayen kende de voorbije twaalf maanden een opvallende ommekeer. Vorig seizoen zorgde hij met Club Brugge nog voor een spraakmakend gelijkspel tegen FC Barcelona in de Champions League. Met wat meer geluk had blauw-zwart die wedstrijd zelfs kunnen winnen, ware het niet dat Wojciech Szczęsny een fout versierde nadat Romeo Vermant de bal had ontfutseld.

De sfeer sloeg nadien snel om. Enkele pijnlijke nederlagen, met de uitschakeling tegen Charleroi in de Beker van België als een van de opvallendste uitschuivers, kostten Hayen in december zijn plaats op de Brugse bank.

Van Genk naar Burnley, zonder langdurig succes

Ook bij KRC Genk kon de Limburger het tij niet keren. De ploeg greep naast de top zes en Europees voetbal, waarna Hayen afgelopen zomer verrassend naar Burnley trok. De Engelse club haalde hem weg bij Genk om de ploeg in de Championship vooruit te helpen.

Dat avontuur draaide echter uit op een teleurstelling. Burnley boekte onder Hayen amper één overwinning in twaalf competitiewedstrijden. Eind oktober volgde zijn ontslag. Sindsdien werd zijn naam in verband gebracht met verscheidene Belgische clubs, zeker nu er plots meerdere trainersposten vrijkwamen in de Jupiler Pro League.

Aberdeen zet Hayen op shortlist

Een terugkeer naar België is niet de enige optie. Volgens Press and Journal behoort Hayen tot de kandidaten bij Aberdeen. De Schotse eersteklasser zette onlangs trainer Stephen Robinson aan de deur, nadat die slechts elf punten pakte in twaalf wedstrijden in de Premiership.

Sportief directeur Lutz Pfannenstiel en CEO Adrian Bevington zouden een lijst met zeven mogelijke opvolgers hebben samengesteld. Met Hayen zouden de gesprekken zelfs al zijn opgestart. Komt er een akkoord, dan krijgt het Belgische trainersgilde er in Schotland een vertegenwoordiger bij, naast Sébastien Pocognoli en Wouter Vrancken.

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Club Brugge
KRC Genk
Nicky Hayen

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