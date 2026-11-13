Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

KRC Genk is volop op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Jess Thorup. De Limburgers namen deze week afscheid van de Deen na de tegenvallende resultaten en willen zo snel mogelijk een opvolger aanstellen. Issame Charaï werd al meteen genoemd, maar inmiddels duikt er nog een bijzonder interessante naam op.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Genk namelijk ook zijn oog laten vallen op Timmy Simons. De huidige trainer van OH Leuven zou zelfs al een gesprek hebben gehad met de Limburgse club. Daarmee lijkt hij een serieuze kandidaat om Thorup op te volgen.

Simons en Charaï belangrijkste kandidaten

Simons is sinds afgelopen zomer aan de slag bij OH Leuven. Hij was eerder ook trainer van Westerlo en kent de Jupiler Pro League bijzonder goed. Een overstap naar Genk zou voor hem een nieuwe uitdaging betekenen, al ligt hij nog onder contract bij OHL.

Ook Issame Charaï blijft nadrukkelijk in beeld. De huidige trainer van Westerlo werd op de dag van het ontslag van Thorup al genoemd als mogelijke opvolger. Volgens de laatste berichten lijken Charaï en Simons momenteel de twee belangrijkste kandidaten voor de vacature in de Cegeka Arena.

Ook Geraerts en Hoefkens genoemd

Daarnaast circuleerden de voorbije dagen nog andere namen. Onder meer Karel Geraerts en Carl Hoefkens werden in verband gebracht met Genk, maar volgens de huidige berichtgeving lijken zij minder kans te maken dan Charaï en Simons.

Lees ook... "Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef›

Voor Genk wordt het hoe dan ook geen eenvoudige zoektocht. Zowel Charaï als Simons is momenteel nog aan de slag bij een andere Belgische eersteklasser. De Limburgers zouden dus ook tot een akkoord moeten komen met Westerlo of OH Leuven.