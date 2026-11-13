OFFICIEEL: Senne Lammens en Youri Tielemans hebben een nieuwe coach

Michael Carrick is niet langer de trainer van Manchester United. Na een dramatische seizoensstart heeft de Engelse grootmacht beslist om de samenwerking met het clubicoon stop te zetten. Mauricio Pochettino staat klaar om het roer over te nemen. Voor Rode Duivels Senne Lammens en Youri Tielemans betekent dat opnieuw een trainerswissel bij de Mancunians.