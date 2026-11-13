OFFICIEEL: Senne Lammens en Youri Tielemans hebben een nieuwe coach

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
OFFICIEEL: Senne Lammens en Youri Tielemans hebben een nieuwe coach
Foto: © photonews

Michael Carrick is niet langer de trainer van Manchester United. Na een dramatische seizoensstart heeft de Engelse grootmacht beslist om de samenwerking met het clubicoon stop te zetten. Mauricio Pochettino staat klaar om het roer over te nemen. Voor Rode Duivels Senne Lammens en Youri Tielemans betekent dat opnieuw een trainerswissel bij de Mancunians.

Johan Walckiers

Manchester United heeft Mauricio Pochettino aangesteld als opvolger van de ontslagen Michael Carrick. De 54-jarige Argentijn verlaat de Amerikaanse nationale ploeg, die hij sinds september 2024 onder zijn hoede had. Hij werkte eerder in de Premier League bij Southampton, Tottenham en Chelsea. Pochettino zal eerst nog de twee interlands van de VS tegen Haïti afwerken en reist pas eind volgende week naar Manchester.

Carrick moest vertrekken na een dramatische competitiestart. Na een sterke interimperiode vorig seizoen, waarin hij United naar de derde plaats en Champions League-kwalificatie loodste, volgde een contract tot 2028. Dit seizoen haalde United echter amper 8 op 30 en staat het pas achttiende in de Premier League.

Michael Carrick is niet langer de trainer van Manchester United. Na een dramatische seizoensstart heeft de Engelse grootmacht beslist om de samenwerking met het clubicoon stop te zetten. Mauricio Pochettino staat klaar om het roer over te nemen. Voor Rode Duivels Senne Lammens en Youri Tielemans betekent dat opnieuw een trainerswissel bij de Mancunians.

De resultaten van Carrick waren uiteindelijk niet langer houdbaar. Manchester United verzamelde amper acht punten op dertig en staat na tien speeldagen op een troosteloze achttiende plaats in de Premier League. Het is de slechtste competitiestart van de club sinds 1986. Ook het 4-4-gelijkspel tegen Aston Villa, na opnieuw een bijzonder wisselvallige prestatie, bleek onvoldoende.

Pochettino moet United weer op de rails krijgen

Volgens Britse media werd de beslissing genomen na overleg tussen CEO Omar Berrada, sportief directeur Jason Wilcox en mede-eigenaar Jim Ratcliffe. De club had ondertussen al werk gemaakt van een opvolger. Mauricio Pochettino bereikte naar verluidt een principeakkoord met United en is bereid om zijn huidige functie als bondscoach van de Verenigde Staten op te geven.

Dat wordt wel een dure operatie. Pochettino verlengde afgelopen zomer zijn contract bij de Amerikaanse voetbalbond tot 2030. Manchester United zou ongeveer 10 miljoen euro moeten betalen om hem los te weken. De Argentijn heeft een verleden bij Tottenham, Paris Saint-Germain en Chelsea. Met Tottenham bereikte hij in 2019 de finale van de Champions League.

Carrick kon sterke start geen vervolg geven


Voor Carrick is het ontslag een stevige tegenvaller. De voormalige middenvelder nam in januari over van Ruben Amorim en kende aanvankelijk een droomstart. Hij versloeg meteen Manchester City en Arsenal en loodste United uiteindelijk naar de derde plaats en Champions League-kwalificatie. In mei kreeg hij daarvoor nog een contract tot 2028.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester United
België

Meer nieuws

Portugal brengt bijzonder eerbetoon aan Cristiano Ronaldo na afscheid

Portugal brengt bijzonder eerbetoon aan Cristiano Ronaldo na afscheid

15:40
2
Kevin De Bruyne complimenteert Turk: "Hij zei dat hij naar mijn wedstrijden kijkt"

Kevin De Bruyne complimenteert Turk: "Hij zei dat hij naar mijn wedstrijden kijkt"

13:20
2
RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

16:00
KAA Gent komt met 'negatief nieuws', maar geeft er meteen ook uitleg aan: "6,6 miljoen euro verlies"

KAA Gent komt met 'negatief nieuws', maar geeft er meteen ook uitleg aan: "6,6 miljoen euro verlies"

15:38
Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen

Nainggolan heeft zijn verdediging gedaan in cocaïnezaak: dit hadden ze te zeggen

15:20
Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart

Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart

15:00
Twee Rode Duivels scoren slechte punten: "Gelukkig zondag kwaliteitsinjectie"

Twee Rode Duivels scoren slechte punten: "Gelukkig zondag kwaliteitsinjectie"

11:40
6
Roberto Mancini laat geen twijfel bestaan over zijn plannen tegen de Rode Duivels

Roberto Mancini laat geen twijfel bestaan over zijn plannen tegen de Rode Duivels

12:40
Dit is de lijst met de 50 beste Premier League-spelers: verrassend zonder Doku, maar wel met een andere Belg

Dit is de lijst met de 50 beste Premier League-spelers: verrassend zonder Doku, maar wel met een andere Belg

14:30
Manchester United lonkt, maar Kompany zegt 'nee'

Manchester United lonkt, maar Kompany zegt 'nee'

12:20
Philippe Clement haalt uit naar Belgische clubs: "Zot veel talent gaat verloren"

Philippe Clement haalt uit naar Belgische clubs: "Zot veel talent gaat verloren"

14:00
Aad de Mos doet straffe voorspelling over Kevin De Bruyne: "Dat wordt waanzinnig"

Aad de Mos doet straffe voorspelling over Kevin De Bruyne: "Dat wordt waanzinnig"

12:00
Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub

Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub

13:40
3
Paul Van Himst ligt in het ziekenhuis, Eddy Merckx komt met update over gezondheid

Paul Van Himst ligt in het ziekenhuis, Eddy Merckx komt met update over gezondheid

13:00
Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen

Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen

09:40
2
Van Bommel is sinds gisteren zijn absolute held: Rode Duivel deelt emotioneel moment

Van Bommel is sinds gisteren zijn absolute held: Rode Duivel deelt emotioneel moment

09:16
Nainggolan opnieuw voor rechter: parket wil twee jaar cel, ex-Rode Duivel vecht terug

Nainggolan opnieuw voor rechter: parket wil twee jaar cel, ex-Rode Duivel vecht terug

11:20
1
Peter Vandenbempt geeft één Rode Duivel zowaar een... 11 op 10

Peter Vandenbempt geeft één Rode Duivel zowaar een... 11 op 10

08:20
2
Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

11:01
19
PSV droomt van De Bruyne, maar krijgt meteen een koude douche uit Italië

PSV droomt van De Bruyne, maar krijgt meteen een koude douche uit Italië

08:00
Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is

Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is

07:40
11
Slechte start van RFC Liège en RSCA Futures kan grote gevolgen hebben voor het amateurvoetbal

Slechte start van RFC Liège en RSCA Futures kan grote gevolgen hebben voor het amateurvoetbal

10:40
Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

10:20
4
Zelfs de politiek bemoeit zich ermee: Engeland wil koppen in het voetbal wettelijk beperken

Zelfs de politiek bemoeit zich ermee: Engeland wil koppen in het voetbal wettelijk beperken

10:00
2
Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans

Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans

08:40
3
"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

08:00
2
Club Brugge krijgt meer nieuws over blessure Tresoldi bij Duitse beloften

Club Brugge krijgt meer nieuws over blessure Tresoldi bij Duitse beloften

09:00
3
Charles De Ketelaere hakt knoop door over zijn toekomst: Atalanta moet oplossing zoeken

Charles De Ketelaere hakt knoop door over zijn toekomst: Atalanta moet oplossing zoeken

07:00
Mark van Bommel voorspelt knaltransfer voor Rode Duivel: "Nu heb ik weer te veel gezegd"

Mark van Bommel voorspelt knaltransfer voor Rode Duivel: "Nu heb ik weer te veel gezegd"

23:00
Kevin De Bruyne vertelde niet alles, Van Bommel onthult extra fysieke problemen

Kevin De Bruyne vertelde niet alles, Van Bommel onthult extra fysieke problemen

22:30
Anderlecht-icoon lyrisch over Cvetkovic: "Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik"

Anderlecht-icoon lyrisch over Cvetkovic: "Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik"

07:20
Charles De Ketelaere haalt loftrompet boven voor Rode Duivel en maakt meteen één ding duidelijk

Charles De Ketelaere haalt loftrompet boven voor Rode Duivel en maakt meteen één ding duidelijk

22:15
Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid

Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid

20:00
Mark van Bommel trekt duidelijke conclusie na zege Rode Duivels

Mark van Bommel trekt duidelijke conclusie na zege Rode Duivels

22:02
Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels na zege tegen Turkije: "Dat kan slecht aflopen"

Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels na zege tegen Turkije: "Dat kan slecht aflopen"

21:40
2
Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

21:05

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 20:45 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 20:45 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

IXL IXL over Kevin De Bruyne complimenteert Turk: "Hij zei dat hij naar mijn wedstrijden kijkt" fanskb fanskb over Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub Stefaan Verduyn Stefaan Verduyn over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten Colman goneman Colman goneman over Turkije - België: 1-2 Sedona Sedona over Twee Rode Duivels scoren slechte punten: "Gelukkig zondag kwaliteitsinjectie" Colman goneman Colman goneman over Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi de zwerte maan de zwerte maan over Jacky Mathijssen legt uit: dit is waarom Vandenbroeck plots bij La Louvière terechtkwam King of Highbury King of Highbury over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht King of Highbury King of Highbury over Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved