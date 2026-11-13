Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

Het ontslag van Tim Bakens en Dennis te Braak bij SK Beveren zorgt voor stevige kritiek. De club besloot deze week afscheid te nemen van beide trainers na een tegenvallende reeks. Assistent-trainer Te Braak begrijpt weinig van de beslissing en haalt bijzonder scherp uit naar het beleid van de Waaslanders.

Beveren pakte slechts één punt uit zijn laatste drie wedstrijden, maar volgens Te Braak wordt er te weinig rekening gehouden met de omstandigheden. "In België kijken ze nauwelijks naar de context. Die telt hier niet", vertelde hij aan Omroep Gelderland. "De verwachtingen staan niet in verhouding tot de realiteit en het werk van de trainers."

Amerikaanse eigenaars krijgen stevige kritiek

Vooral de Amerikaanse eigenaars van Beveren moeten het ontgelden. "Die bekijken vanuit een zetel ergens bovenin hoe de ranglijst eruit ziet en verliezen dan helaas alle context erachter uit het oog. Ze denken alleen aan geld", klonk het bijzonder scherp.

Te Braak vindt het opmerkelijk dat een pas gepromoveerde ploeg zo snel ingrijpt. Beveren staat momenteel iets onder de middenmoot. "Drie punten boven de degradatiestreep zeggen ze dan. Maar je kunt ook zeggen zes puntjes van een Europese plek", merkte hij op.

De voormalige assistent had nochtans rekening gehouden met een mogelijk ontslag. "Als je in België twee keer verliest, moet je al oppassen. Meestal houden trainers het niet eens een jaar vol. Je komt direct onder druk te staan. Het is best een beetje lachwekkend", aldus Te Braak.



Ook financieel heeft het ontslag volgens hem vervelende gevolgen. Te Braak stelt dat hij als assistent in België geen ontslagvergoeding krijgt. Toch wil hij niet lang zonder werk blijven. "Het liefst ga ik zo snel mogelijk weer aan het werk", besloot hij. Vooral het begeleiden van jonge spelers blijft zijn grote passie.