Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international
Foto: © photonews
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Jahnilo Wiegel-Triebel is pas de derde doelman bij Westerlo, maar beleefde tijdens deze interlandbreak wel een bijzonder moment. De 21-jarige keeper maakte zijn debuut voor Suriname.

De concurrentie is groot onder de lat bij Westerlo. Andreas Jungdal, Deens international, en Bill Lathouwers, die deze zomer overkwam en vroeger eerste doelman was bij RWDM, staan voorlopig hoger in de pikorde dan Jahnilo Wiegel-Triebel.

Daardoor wacht de 21-jarige doelman nog altijd op zijn eerste speelminuten in de Pro League dit seizoen. Hij komt vooral uit voor de U21 van de Kemphanen en zat pas in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, tegen Charleroi, bij de eerste ploeg in de wedstrijdselectie.

Debuut voor Suriname in Kaunas

De interlandperiode bracht Wiegel-Triebel wel een persoonlijke mijlpaal. De in Amsterdam geboren doelman koos ervoor om op internationaal niveau uit te komen voor Suriname, het land van zijn voorouders.

De Westerlo-speler werd sinds 2024 al vijf keer opgeroepen voor de Surinaamse selectie, maar kreeg in de voorbije nacht voor het eerst een basisplaats. In een oefenwedstrijd tegen Litouwen mocht hij zich in Kaunas tonen.

Dat debuut kreeg extra glans: Wiegel-Triebel hield de nul tegen Litouwen. Een basisplaats bij Westerlo lijkt daarmee niet meteen dichterbij, maar zijn eerste interland blijft hoe dan ook een moment dat de jonge doelman niet snel zal vergeten.

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