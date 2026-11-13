Paul Van Himst ligt in het ziekenhuis, Eddy Merckx komt met update over gezondheid

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Paul Van Himst ligt in het ziekenhuis, Eddy Merckx komt met update over gezondheid
Foto: © photonews
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Paul Van Himst ligt momenteel in het ziekenhuis. Dat maakte Eddy Merckx bekend tijdens een bezoek aan revalidatiecentrum To Walk Again in Herentals. Ook de wielerlegende kampt zelf nog met de gevolgen van een zware val en is volop aan het revalideren.

De 83-jarige Van Himst, icoon van Anderlecht en de voormalige Rode Duivels, heeft volgens Merckx gezondheidsproblemen. "Paul heeft een beetje problemen met zijn gezondheid, maar hij is nu in goede handen en zal er snel weer bovenop komen", vertelde hij aan VTM NIEUWS.

Ook Merckx werkt aan herstel

Merckx zelf is na een zware fietsval nog niet volledig hersteld. Hij liep een heupbreuk op en moest in zes maanden tijd zes keer onder het mes. Rechtstaan en wandelen blijven moeilijk, al merkt hij wel vooruitgang.

"Ik mag niet klagen. Ik ben nog altijd aan het revalideren, maar met mij gaat het tamelijk goed", klinkt het bij de 81-jarige Kannibaal. Hij trekt twee keer per week naar Antwerpen voor revalidatie en oefent ook nog een keer thuis.

Hoop op een gezamenlijke terugkeer

De voormalige wielerkampioen voelt stilaan opnieuw verbetering. "Ik rijd nu al regelmatig met een damesfiets. De rest zal wel volgen. Ik hoop vooral dat ik nog eens met de koersfiets kan rijden."


Ook voor Van Himst hoopt Merckx op een spoedig herstel. Hij kijkt er alvast naar uit om opnieuw samen met zijn goede vriend naar Anderlecht te kunnen gaan kijken.

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