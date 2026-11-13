Peter Vandenbempt geeft één Rode Duivel zowaar een... 11 op 10

De Rode Duivels hebben tegen Turkije met 1-2 gewonnen, maar volgens Sporza-analist Peter Vandenbempt was er één speler die er nog bovenuit stak. Nathan Ngoy maakte bijzonder veel indruk op de commentator, die zelfs een uitzonderlijk rapportcijfer voor hem overhad.

"Een zeldzame 11 op 10, wat mij betreft", was Vandenbempt bijzonder duidelijk. De verdediger speelde volgens hem een ronduit fenomenale wedstrijd en liet zien waarom hij een grote toekomst voor zich heeft.

Vandenbempt ziet complete verdediger

"Alles wat je van een moderne verdediger verwacht, heeft hij laten zien. Scherp in de duels, positioneel top, overal juist tussenkomen, vooruit verdedigen en rustig uitvoetballen. Formidabel gewoon", somde Vandenbempt zijn kwaliteiten op.

Ngoy maakte zo indruk tijdens zijn optreden bij de nationale ploeg. De verdediger, die zijn opleiding bij Anderlecht en Standard genoot en via Lille bij de Rode Duivels terechtkwam, liet zien dat hij ook op internationaal niveau zijn mannetje kan staan.

Premier League lonkt volgens Sporza-analist

Vandenbempt verwacht bovendien dat zijn sterke prestaties niet onopgemerkt zullen blijven bij buitenlandse topclubs. "Hij wordt zonder twijfel het volgende target voor rijke clubs in de Premier League", voorspelde de Sporza-analist.

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Ook bondscoach Mark van Bommel was achter lyrisch over de prestatie van Ngoy en voorspelde eveneens "dat hij voor heel veel geld zal verkocht worden".