Philippe Clement haalt uit naar Belgische clubs: "Zot veel talent gaat verloren"

Philippe Clement heeft vanuit Engeland een duidelijke boodschap voor het Belgische voetbal. De trainer van Norwich City ziet met lede ogen aan hoe coaches in de Jupiler Pro League steeds sneller moeten vertrekken. Volgens hem wordt er veel te gemakkelijk naar de trainer gewezen wanneer de resultaten tegenvallen.

De cijfers spreken boekdelen. In amper elf dagen tijd verdwenen zes trainers uit de Belgische eerste klasse. "Ik zag een statistiek passeren dat er vorig seizoen 25 coaches ontslagen zijn in België. Het jaar daarvoor waren het er twintig. Dat zijn zotte cijfers", stelt Clement bij Sporza. In werkelijkheid liep het aantal ontslagen op van vijftien in 2023-2024 naar twintig en vervolgens 24.

Te weinig geduld met Belgische trainers

Clement vindt dat clubs vaker naar zichzelf moeten kijken in plaats van alle verantwoordelijkheid bij de coach te leggen. "Ik denk dat het veel te gemakkelijk is om alles telkens op de coach af te schuiven wanneer er geen resultaten zijn. Er moet meer naar structurele problemen binnen clubs gekeken worden."

Ook de invloed van de buitenwereld speelt volgens hem een te grote rol. "De waan van de dag speelt soms te veel mee. Er wordt zelfs veel te veel rekening gehouden met reacties van supporters op sociale media." Een trainer kan volgens Clement zijn werk goed doen en toch wedstrijden verliezen. Dat hoort nu eenmaal bij voetbal.

De Norwich-coach beseft dat een trainerswissel soms onvermijdelijk is, bijvoorbeeld wanneer het niet klikt met een spelersgroep of binnen een club. Maar de huidige aantallen vindt hij niet te verantwoorden. "We hebben veel goede coaches in België, maar er gaat op die manier talent verloren." Bovendien dreigen trainers een slechte reputatie op te bouwen doordat ze op korte tijd meerdere keren ontslagen worden.

Norwich als voorbeeld van vertrouwen

Clement verwijst daarbij nadrukkelijk naar zijn eigen ervaringen in Engeland. Norwich kende een bijzonder moeilijke periode met zes opeenvolgende nederlagen, waaronder een zware 5-0 tegen Manchester City. Toch kwam zijn positie nooit echt ter discussie. "Er is nooit paniek of nervositeit geweest binnen de club. Iedereen weet waar we samen aan werken."





Dat vertrouwen heeft voorlopig zijn vruchten afgeworpen. Norwich won zijn laatste vier wedstrijden, met ruime zeges tegen Bristol City (0-5) en Derby County (0-4), en klom naar de twaalfde plaats in het Championship. Clement benadrukt wel dat ook het programma meespeelde in de ommekeer. De club blijft intussen vasthouden aan een langetermijnplan, met de terugkeer naar de Premier League als grote ambitie.