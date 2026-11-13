Portugal brengt bijzonder eerbetoon aan Cristiano Ronaldo na afscheid

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Cristiano Ronaldo stopt als international. De Portugese superster neemt na 23 jaar afscheid van de nationale ploeg en geeft daarmee zijn iconische nummer 7-shirt door. Met 234 interlands en 146 doelpunten laat de 41-jarige aanvaller records achter die bijzonder moeilijk te evenaren zullen zijn.