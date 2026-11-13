PSV droomt van De Bruyne, maar krijgt meteen een koude douche uit Italië

Kevin De Bruyne wordt plots genoemd als mogelijke versterking voor PSV, maar in Italië geloven ze niet dat Napoli zijn Belgische middenvelder in januari zomaar zal laten vertrekken. De Nederlandse topclub zou al gepolst hebben naar de mogelijkheden om hem tijdens de wintermercato binnen te halen. Alleen lijkt Napoli niet van plan om mee te werken aan een vertrek van zijn sterspeler.

Volgens De Telegraaf heeft PSV contact gezocht met de entourage van De Bruyne om te informeren of een transfer bespreekbaar is. Een concreet antwoord zou voorlopig zijn uitgebleven. De Eindhovenaren zoeken naar extra kwaliteit en zien in de Rode Duivel een absolute topaanwinst voor het middenveld.

PSV ziet een buitenkans, maar Napoli denkt anders

De interesse komt niet helemaal uit de lucht vallen. PSV-trainer Peter Bosz klaagde onlangs over het kwaliteitsverlies binnen zijn kern na het vertrek van Joey Veerman en Ismael Saibari. Die laatste twee werden afgelopen zomer verkocht aan respectievelijk Borussia Dortmund en Bayern München. Met De Bruyne zou PSV in één klap een bijzonder grote naam en een pak ervaring kunnen binnenhalen.

In Italië wordt het verhaal echter met de nodige scepsis bekeken. La Gazzetta dello Sport wijst erop dat De Bruyne helemaal geen figurant is bij Napoli. De krant nuanceert zelfs de bewering van De Telegraaf dat de Belg niet langer een vaste basisspeler zou zijn. Hij kwam dit seizoen in alle vijftien wedstrijden van Napoli in actie, verspreid over de competitie en de Champions League. Tien keer stond hij aan de aftrap.

Bovendien is De Bruyne met vier doelpunten momenteel de tweede beste schutter van Napoli. Alleen Scott McTominay deed met vijf treffers beter. De Belgische spelmaker heeft dus ondanks de moeilijke periode van de club nog altijd een belangrijke sportieve bijdrage geleverd.

Napoli wil net versterken in januari

Dat betekent niet dat alles in Napels op rolletjes loopt. De club beleeft een lastige periode en ook De Bruyne zou niet altijd gelukkig zijn met de situatie. Zijn aanpassingsperiode in Italië verliep bovendien niet zonder incidenten. Verschillende discussies met ploegmaats en trainers haalden de voorbije maanden de aandacht.



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Toch ziet Napoli volgens de Italiaanse berichtgeving geen reden om hem nu al te laten gaan. De club wil zich in januari net versterken om op alle fronten competitief te blijven. Een belangrijke speler als De Bruyne verkopen, zou daar moeilijk mee te rijmen zijn. PSV mag dus dromen van een stunttransfer, maar voorlopig lijkt een wintervertrek van de Rode Duivel bijzonder onwaarschijnlijk.