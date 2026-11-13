Roberto Mancini laat geen twijfel bestaan over zijn plannen tegen de Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Roberto Mancini laat geen twijfel bestaan over zijn plannen tegen de Rode Duivels
Foto: © Photonews

Italië klopte Frankrijk donderdag en staat er daardoor comfortabel voor in de aanloop naar de partij van zondag in het Koning Boudewijnstadion. Toch wil Roberto Mancini zijn spelers scherp houden: de bondscoach zakt niet naar België af om voor een gelijkspel te spelen.

De rekening lijkt op het eerste gezicht eenvoudig voor het Italië van Roberto Mancini. De Squadra Azzurra heeft met nog één speeldag te gaan één punt meer dan België. Een gelijkspel zondag in het Koning Boudewijnstadion volstaat dus om zich ten koste van de Rode Duivels te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League.

Dankzij de 3-1-zege tegen Frankrijk donderdagavond heeft Italië zichzelf dan ook een uitstekende uitgangspositie bezorgd. "Na de 0-1 van Frankrijk had het een demonstratie van hun kant kunnen worden. Ik ben bijzonder blij met de manier waarop we hebben gereageerd", verklaarde Mancini aan Gazzetta dello Sport.

Mancini mikt op een zege tegen België

"We bleven rustig en geconcentreerd. Uiteindelijk hebben we deze overwinning volledig verdiend. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. Er zijn ontzettend veel positieve zaken om mee te nemen", vervolgde de Italiaanse bondscoach.

Toch wil Mancini niet dat zijn groep op veilig speelt in Brussel. "Maar het is slechts tot op zekere hoogte positief, want nu moeten we in België gaan winnen. De spelers willen revanche nemen voor wat er is gebeurd en we zullen onze doelen bereiken."

Strikt genomen heeft Italië geen overwinning nodig: een puntendeling in Brussel volstaat om door te stoten in de Nations League. Mancini lijkt echter niet alleen op kwalificatie te mikken, maar ook op de groepswinst, die nog altijd binnen bereik ligt.

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Het verschil tussen de eerste en tweede plaats beperkt zich tot een reekshoofdstatus bij de loting voor de kwartfinales, die van 25 tot 30 maart 2027 worden afgewerkt. Voor de Rode Duivels is de opdracht hoe dan ook helder: zondag moet er gewonnen worden.

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