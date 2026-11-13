Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen
Foto: © photonews

De Rode Duivels zullen zondag op eigen kracht een plaats in de kwartfinales van de Nations League moeten afdwingen. Italië heeft met een knappe comeback tegen Frankrijk de kaarten opnieuw geschud. Daardoor is België naar de derde plaats gezakt en wacht het een rechtstreeks duel om de kwalificatie.

Italië gooit de kaarten opnieuw door elkaar

De Belgen leken na hun overwinning tegen Turkije even een uitstekende uitgangspositie te hebben, maar de Italianen staken daar een stokje voor. Ze bogen een vroege achterstand tegen Frankrijk om in een 3-1-zege en verzamelden zo eveneens tien punten. Frankrijk telt evenveel punten, België heeft er negen. Turkije staat nog altijd met lege handen.

De slotspeeldag wordt dus bijzonder spannend. België krijgt Italië op bezoek in het Koning Boudewijnstadion, terwijl Frankrijk het opneemt tegen Turkije. Voor de Duivels is de berekening eenvoudig: ze moeten de Italianen verslaan om nog bij de eerste twee te eindigen. Een puntendeling betekent uitschakeling.

Zelfs een Franse nederlaag verandert daar niets aan. Door de twee eerdere overwinningen tegen België heeft Frankrijk het voordeel in het onderlinge resultaat. De Duivels kunnen Les Bleus dus niet meer inhalen als beide landen op hetzelfde puntenaantal eindigen.

Ook groepswinst is nog niet uitgesloten

Er ligt zelfs nog een mooiere beloning in het verschiet. Als België Italië klopt en Frankrijk vervolgens niet wint van Turkije, kunnen de Duivels alsnog de groepszege pakken. Dat zou een gunstige uitgangspositie opleveren voor de kwartfinales: België wordt dan reekshoofd en treft een nummer twee uit een andere groep.

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Over één ding moeten de supporters zich alvast geen zorgen maken. De Rode Duivels zijn zeker van een verlengd verblijf in League A. Met hun huidige puntenaantal eindigen ze minstens als derde en behoren ze tot de twee beste nummers drie. Degradatie is daardoor uitgesloten, maar voor een plek bij de laatste acht moet zondag wel nog een belangrijke horde genomen worden.

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Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 20:45 Duitsland Duitsland
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